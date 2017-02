Concurso do TRT-11 tem 23% de abstenção, com 12 mil ausentes

O prazo para interposição de recursos será de dois dias úteis, exclusivamente pela internet, até terça-feira. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Com quatro horas de duração, as provas para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 11º Região (TRT-11) foram realizadas neste domingo (19), pela manhã e à tarde, com 41.496 presentes dos 54.077 inscritos para as 48 vagas. O índice de ausência foi de 23,2%, ou 12.581 faltosos.

O gabarito será divulgado nesta segunda-feira e o prazo para interposição de recursos será de dois dias úteis, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), até terça-feira.