Concursos da Marinha do Brasil encerram inscrições nesta sexta-feira

Concursos do Colégio Naval (CN) e da Escola Naval (EN) encerram as inscrições nesta sexta-feira

No concurso da Escola Naval, com 30 vagas de nível médio, a prova será feita em duas fases com provas objetivas e redação. Foto: Divulgação

Manaus - O concurso do Colégio Naval será realizado em duas fases com provas objetivas e redação. São 190 vagas de ensino fundamental para candidatos do sexo masculino e com idade entre 15 anos e menos de 18 no dia 1º de janeiro de 2018.

No concurso da Escola Naval, com 30 vagas de nível médio, a prova será feita em duas fases com provas objetivas e redação. Podem concorrer homens e mulheres de 18 anos e menos de 23 no dia 1º de janeiro de 2018, solteiros, sem filhos e com ensino médio completo ou estar em fase de conclusão.

As inscrições podem ser feitas no site da Diretoria de Ensino da Marinha www.ingressonamarinha.mar.mil.br ou em um dos postos de inscrições citados no Edital.

Colégio Naval

O Colégio Naval é um estabelecimento da Marinha onde são ministrados o ensino básico em nível médio e a formação militar-naval. A Instituição fica em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

O ciclo escolar será conduzido em regime de internato e terá a duração de três anos letivos. O curso é totalmente gratuito, além de ser proporcionado ao aluno alimentação, uniforme, assistências médico-odontológica, psicológica, social, religiosa e bolsa-auxílio de cerca de R$ 1.010,00.

Escola Naval

Os selecionados nas duas fases passarão por diversas etapas, como Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física (corrida e natação), entre outras. Passando por elas, os candidatos realizarão o Curso de Formação, que também tem caráter eliminatório e classificatório.

Serviço

Concurso Público de nível fundamental – Admissão ao Colégio Naval e Concurso Público de nível médio – Colégio Naval e Escola Naval

Inscrições: até dia 31 de março no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br e nas Organizações Militares da Marinha.