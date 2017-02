Gabaritos das provas do TRT são divulgados; confira

Mais de 59 mil candidatos compareceram aos locais de prova no domingo, segundo o TRT/11. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Os gabaritos das provas do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 11º Região (TRT/11) foram divulgados, na tarde desta segunda-feira (20), pelo site da Fundação Carlos Chagas. Dos mais de 76 mil inscritos para o concurso público, realizado no domingo (19), em Manaus (AM) e Boa Vista (RR), 17.871 candidatos faltaram às provas. Já o número de candidatos que compareceram aos locais de prova foi 59.011 candidatos, segundo dados do TRT.

VEJA O GABARITO

O prazo para interposição de recursos será de dois dias úteis, exclusivamente pela internet, no site da Fundação: 20 e 21 de fevereiro - recursos quanto à aplicação das provas; 21 e 22 de fevereiro - recursos quanto às questões das provas e ao gabarito. A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 27 de março. Ao todo, 54.077 se inscreveram para concorrer as 48 vagas abertas de ampla concorrência, em dois níveis de escolaridade.

De acordo com os números divulgados pela FCC, do total de inscritos, 968 concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência e 7.158 disputam as vagas reservadas aos candidatos negros.

O cargo mais concorrido é o de técnico judiciário - área administrativa, cujas 35 vagas têm 50.032 inscritos. Desse total, 45.119 competem pelas 26 vagas de ampla concorrência, equivalente a 2.648 candidatos por vaga e outros 571 concorrem às duas vagas reservadas aos candidatos com deficiência e 4.342 disputam as sete vagas reservadas aos candidatos negros.

Dentre os cargos de nível Superior, o mais disputado é o de analista judiciário - área administrativa, destinado aos candidatos com diploma em qualquer área de formação universitária.