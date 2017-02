Ifam divulga lista de aprovados e recursos vão até quarta-feira

O resultado final pós-recurso será publicado dia 24 de fevereiro no site do Instituto Brasil e no portal do Ifam

Manaus - O Instituto Brasil divulgou o resultado final da prova objetiva do concurso público para novos servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam).

Os recursos devem ser impetrados de amanhã (20) até quarta-feira (22), exclusivamente pelo site www.institutobrasil.net.br. Segundo a banca organizadora do concurso, após o preenchimento do requerimento de recurso – anexo 3 do edital, o candidato deverá fundamentar assinar e digitalizar o documento, além de ‘escanear’ as páginas dos livros citados. Após isso, deve estar ‘logado’ no site para enviar o recurso e fundamentações.

O resultado final pós-recurso será publicado dia 24 de fevereiro no site do Instituto Brasil e no portal do Ifam: www.ifam.edu.br no menu concurso público.