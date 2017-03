Justiça Federal no Amazonas abre processo seletivo de estágio para Tefé

Manaus – Estão abertas as inscrições do processo seletivo para estágio remunerado na Justiça Federal em Tefé (distante 523 km de Manaus). A oportunidade é para acadêmicos do curso de Direito, sendo duas vagas para início imediato mais cadastro reserva.

Podem participar do processo seletivo candidatos regularmente matriculados em instituições de ensino conveniadas com a Justiça Federal em Tefé, para fins de concessão de estágio remunerado, e que na data de admissão do estágio não estejam cursando o último período.

As inscrições podem ser realizadas, gratuitamente, até às 17 horas do dia 17 de março, na sede da Subseção Judiciária de Tefé, situada na Rua Daniel Sevalho, 362, Centro. O valor da bolsa de estágio é R$ 800, mais auxílio-transporte no valor de R$ 6, por dia útil efetivamente trabalhado.

A prova de língua portuguesa e de conhecimentos específicos deve ser aplicada no dia 7 de maio (domingo), das 9h às 12h, no Centro de Estudos Superiores de Tefé – UEA (Estrada do Bexiga, n°. 1085, Jerusalém). Como etapa eliminatória, será realizada entrevista individual dos candidatos na presença da Comissão do Concurso, na qual serão avaliadas a apresentação, qualidade de comunicação, e iniciativa dos candidatos.

A entrevista com os dois primeiros colocados será realizada no dia 29 de maio, das 15h às 17h, na sede da Subseção. As demais entrevistas serão designadas por avisos no mural da Subseção Judiciária de Tefé conforme o surgimento de vagas.

O resultado final está previsto para o dia 19 de maio.