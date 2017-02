Marinha abre concurso para admissão no Colégio Naval

As inscrições estarão abertas entre os dias 22 de fevereiro e 31 de março, com 190 vagas para todo o Brasil

Manaus – A Marinha lançou o edital do Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval (CPACN), com 190 vagas para todo o Brasil. As provas serão realizadas em diversas cidades, entre elas, Manaus. O edital foi publicado na edição desta sexta-feira (17), do Diário Oficial da União (DOU). A inscrição será aberta na próxima quarta-feira (22).

As vagas são destinadas a homens com idade entre 15 e 18 anos, que tenham concluído o 9º ano do Ensino Fundamental. Os candidatos passarão por provas de matemática, estudos sociais, ciências, português e redação, além de inspeção de saúde, teste de aptidão física, verificação de documentos e avaliação psicológica.

Os aprovados farão o curso de formação no Colégio Naval (CN), em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, durante três anos. O curso conduzido pelo CN, denominado de Curso de Preparação de Aspirantes, é destinado ao preparo intelectual e físico do aluno para o ingresso na Escola Naval (EN), ministrando o ensino básico em nível Médio, além do ensino militar-naval. O curso é gratuito e oferece ajuda de custo, alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica.

As inscrições estarão abertas entre os dias 22 de fevereiro e 31 de março, nos sites www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A inscrição também poderá ser feita, de forma presencial, no Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 9º Distrito Naval, na Rua Bernardo Ramos, Centro. Informações podem ser buscadas através dos telefones 2123-2278 e 2123-2275.