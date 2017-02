Marinha abre concurso para fuzileiros navais com 1.300 vagas

As inscrições serão abertas somente em 2 de março e as provas serão aplicadas em diversas cidades, incluindo Manaus

Os candidatos que querem se inscrever no concurso devem ter entre 18 e 21 anos. Também é preciso ter Ensino Médio. Foto: Arquivo D24am

Manaus – A Marinha lançou um edital para o concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) para as Turmas I e II/2018, com 1.300 vagas para todo o Brasil. As provas serão aplicadas em diversas cidades, incluindo Manaus. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) da última quinta-feira (9).

O concurso de admissão ao C-FSD-FN terá seis etapas: exame de escolaridade, verificação de dados biográficos, verificação de documentos, inspeção de saúde, teste de suficiência física e exame psicológico.

Os candidatos aprovados no concurso e classificados dentro do número de vagas serão matriculados no C-FSD-FN e o realizarão na condição de Recruta Fuzileiro Naval (RC-FN). Durante o curso, além de receber alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, o Recruta receberá remuneração como ajuda de custo. A Marinha não informou o valor de remuneração.

O curso de formação terá duração de, aproximadamente, 17 semanas e será realizado no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), no Rio de Janeiro (RJ), e no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), em Brasília (DF), em regime de internato e dedicação exclusiva até a formatura.

Após a conclusão do C-FSD-FN, o RC-FN prestará juramento à Bandeira e será nomeado Soldado Fuzileiro Naval (SD-FN). Após o primeiro ano de conclusão do C-FSD-FN, o aprovado poderá ser designado para servir em Organização Militar (OM) da Marinha em qualquer parte do território nacional.

Os candidatos que querem se inscrever no concurso devem ter entre 18 e 21 anos. Também é preciso ter Ensino Médio.

As inscrições serão abertas somente em 2 de março e podem ser feitas no www.marinha.mil.br/cgcfn, no link "Concursos para o CFN". O prazo máximo para os candidatos garantirem participação no certame é 30 de março.