Ministério da Saúde divulga gabarito de concurso público nesta segunda-feira 

Com oferta de 21 vagas para o Amazonas, as provas foram realizadas hoje

Os salários oferecidos no concurso chegam a R$ 6,2 mil. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Manaus - Candidatos que realizaram o concurso público do Ministério da Saúde, que oferta 21 vagas para o Amazonas, podem conferir o gabarito nesta segunda-feira (20), a partir das 15h, segundo o edital do certame. As provas foram realizadas neste domingo (19).

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas estarão disponíveis no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN), responsável pela organização do concurso. Os salários oferecidos no concurso chegam a R$ 6,2 mil.

Pela manhã, foram aplicadas as provas para os cargos de administrador e contador, que tiveram 803 candidatos do Amazonas, inscritos às vagas de ampla concorrência. Somente para o cargo de administrador, para atuar em Manaus, 250 candidatos se inscreveram para concorrer a uma única vaga.

Durante a tarde, foram aplicadas as provas para analista técnico de políticas sociais, com 2.101 inscritos. Para este cargo, 803 pessoas se candidataram para ocupar uma vaga em Manaus. A concorrência também foi alta no interior. A região do Alto Rio Negro registrou 256 pessoas inscritas, disputando uma única oportunidade.

A reportagem solicitou o número de faltosos nas provas realizadas neste domingo, no Amazonas, mas o Ministério da Saúde informou que apenas o IDECAN poderia repassar dados sobre o certame. O IDECAN, por sua vez, não informou o número de faltosos.

Em todo o Brasil, 27.033 candidatos se inscreveram no concurso do Ministério da Saúde, para disputar as vagas de ampla concorrência. O certame também destinou vagas para negros e para Pessoa Com Deficiência (PCD).