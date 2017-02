Prefeitura de Caapiranga abre processo seletivo com 53 vagas 

Manaus - A Prefeitura de Caapiranga (a 134 quilômetros a oeste de Manaus) lançou, nesta quinta-feira (23), um processo seletivo com 53 vagas para a área da educação. Os salários são de R$ 1.124,40. O edital foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas.

As vagas são para professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano nas áreas de educação física, história, língua inglesa, ciências biológicas, matemática e língua portuguesa.

Para a área da Educação Infantil e Fundamental do 1º ao 5º ano, os candidatos podem ter Ensino Médio, Magistério, PROINFANTIL, curso superior de licenciatura plena em pedagogia, normal superior ou estarem cursando nível Superior a partir do 2º período. Já para os candidatos do Fundamental do 6º ao 9º ano, os requisitos são curso superior de licenciatura plena nas áreas específicas ou estar cursando nível Superior a partir do 2º período.

O processo seletivo é por análise curricular e as inscrições podem ser feitas até este sábado (25) das 8h às 11h45 e das 13h30 às 17h, na Secretaria Municipal de Educação, na Estrada Ary Antunes, bairro de Santa Luzia, em Caapiranga. No ato da inscrição, os candidatos devem levar diversos documentos, descritos no edital, que está disponível no link http://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/4BBF88F8.