Prefeitura de Manicoré lança processo seletivo com 350 vagas e salários de R$ 1,4 mil

Manaus - A Prefeitura de Manicoré (a 332 quilômetros a sudoeste de Manaus) lançou processo seletivo com 350 vagas e salários de R$ 1,4 mil. O edital foi publicado hoje (14), no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas.

Todas as oportunidades do processo seletivo são para o cargo de professor municipal substituto, sendo 250 vagas para contratação imediata. Para professor em atuação na Educação Regular, o candidato precisa ter graduação em licenciatura ou apresentar declaração que comprove estar cursando graduação na área de educação. Para professor em atuação na Educação Indígena, é exigido curso Superior em licenciatura ou Ensino Médio com habilitação no magistério (PIRA YAWARA), ou ainda Ensino Médio. Neste caso, é preciso apresentar carta de anuência emitida pela comunidade onde se localiza a escola indígena.

O salário é de R$ 1.405,50, com jornada de trabalho de 20 horas semanais. O prazo máximo de duração do contrato de trabalho será de dez meses. A seleção será feita por análise curricular.

As inscrições podem ser feitas por meio de fichas de inscrição, que devem ser enviadas para o e-mail pmmanicore@gmail.com, até 24 de fevereiro. A ficha de inscrição está disponível no site transparencia-manicore.org/. O candidato também deve enviar diversos documentos, que estão descritos no edital.

A ficha de inscrição e documentos também podem ser entregues, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Getúlio Vargas, n.º 701, Centro de Manicoré, das 8h às 12h e das 13h às 17h, até o dia 24 deste mês, exceto aos sábados, domingos e feriados.

O edital está disponível no link http://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/163E74F5.