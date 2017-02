Prefeitura de Parintins divulga lista de candidatos deferidos em processo seletivo

A seleção oferece 1.079 vagas e salários de até R$ 2,2 mil. As oportunidades são para atuar na Secretaria Municipal de Educação de Parintins

Manaus - A Secretaria Municipal de Educação de Parintins (a 369 quilômetros a leste da capital) divulgou, nesta segunda-feira (27), a lista de candidatos com inscrição deferida no processo seletivo simplificado 2017, que oferece 1.079 vagas e salários de até R$ 2,2 mil.

A presidente da comissão avaliadora Valcirlene Bruce frisa que a lista não é o resultado final do seletivo. “De acordo com o edital de prorrogação encaminhado ao Diário Oficial dos Municípios, hoje seria dado publicidade a essa lista de candidatos que, após seleção preliminar, ainda estão concorrendo nas vagas para zona urbana e rural”, destaca Bruce. O resultado final será divulgado somente no dia 06 de março.

As oportunidades são para atuar na Secretaria Municipal de Educação de Parintins. A maior parte das vagas é destinada a professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e finais, Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena e Educação Especial. Um dos cargos é o de professor de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, com 160 vagas. É preciso ter curso Superior em normal superior ou licenciatura plena em pedagogia. O salário é de R$ 1.149,41.