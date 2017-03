Processo seletivo oferta 30 vagas de níveis Médio e Superior

De acordo com a AADES, os profissionais vão atuar no projeto de operacionalização dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso (CAFs). Foto: Reprodução

Manaus - A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (AADES) está com processo seletivo aberto para 30 vagas de níveis Médio e Superior, distribuídas entre as funções de assistente social (especialização em família, idoso, comunidade, proteção social, ou Gerontologia), pedagogo (especialização em família, idoso, comunidade ou proteção social), psicólogo (especialização em Gerontologia) e assistente administrativo.

As inscrições podem ser realizadas entre 10 e 15 de março de 2017, pelo site: www.aades.am.gov.br. Não será cobrada taxa de inscrição. Os inscritos serão selecionados através de análise de títulos.

De acordo com a AADES, os profissionais vão atuar no projeto de operacionalização dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso (CAFs). O processo de seleção será realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).