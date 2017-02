Abertas inscrições para processos seletivos no interior do Amazonas, com 612 vagas

Os editais foram publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas e os salários chegam a R$ 1.149,40

Manaus – As inscrições de três processos seletivos, que ofertam 612 oportunidades de emprego, estão abertas no Amazonas. Os salários chegam a R$ 1.149,40. Os editais foram publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, nas edições de terça (21) e quarta-feira (22).

A Prefeitura de Japurá (a 744 quilômetros a noroeste de Manaus) lançou processo seletivo para a contratação de 210 pessoas que atuarão por dez meses na Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Um dos cargos é o de professor, que pede ter curso Superior em normal superior.

Outra vaga é para professor de Educação Infantil, que exige Ensino Médio, com qualificação na Proinfância do Ministério de Educação (MEC). O salário é de R$ 1.150. Também são ofertadas vagas para auxiliar de serviços gerais e merendeira, com remuneração de R$ 937. O requisito é Ensino Fundamental.

A inscrição deve ser feita das 8h às 19h até 1º de março em Japurá, na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida Amâncio Barbosa, Centro, ou na Representação do Município em Manaus que fica na Rua 07, Nº 99, Conjunto Hiléia I, bairro Redenção. Não há taxa de inscrição e a seleção é por análise curricular. O edital pode ser acessado no link http://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/18811435.

Outro processo seletivo é o de Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros a leste de Manaus), para as áreas da Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, para Zona Rural e Áreas Indígenas, com 152 vagas. Alguns dos cargos são para professor da Educação Infantil, do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano e para professor Indigenista Bilíngue do Ensino Fundamental. Os salários são de R$ 1.149,40.

A seleção de Boa Vista do Ramos também oferta vagas para auxiliar de serviços, cargo que ser ocupado por pessoas com Ensino Fundamental incompleto. Para vigia, é pedido Ensino Fundamental completo e curso de formação de vigilante. A remuneração para os dois cargos é no valor de R$ 937.

Não será a cobrada a inscrição no processo seletivo, que é feito por análise curricular. Os candidatos podem se inscrever na Creche Casulo Menino Jesus, Rua Graciliano Farias, nº 350, Centro de Boa Vista do Ramos, entre esta quinta-feira e sexta-feira, das 8h às 12h e de 14h às 17h. O edital pode ser acessado no link http://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/1256F3FF.

Foi lançado também o processo seletivo de Beruri (a 173 quilômetros a sudoeste de Manaus), com 250 oportunidades de trabalho para professores. As áreas disponíveis são Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º modulado, além de educação física do 1º ao 9º ano. Os salários são de R$ 1.149,40. A seleção é por análise curricular.

As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas até 27 de fevereiro, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Escola Municipal Antonio Marques Feitosa, na Avenida Vicente Gomes, no bairro Ribeirinho, em Beruri. No último dia de inscrição, o horário de recebimento dos documentos é das 8h às 12h. O edital está disponível no link http://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/835240AC.