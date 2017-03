Aeronáutica lança concurso para Escola Preparatória de Cadetes do Ar de 2018

Curso visa preparar os jovens para ingresso no oficial da Força. Foto: Divulgação

Manaus - A Aeronáutica lançou o concurso público para o Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2018 (EA CPCAR 2018) com 180 vagas para todo o Brasil. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) do último dia 23. As provas serão aplicadas em diversas unidades da Aeronáutica no Brasil, entre elas, em Manaus.

São disponibilizadas 160 vagas para homens e 20 oportunidades para mulheres. Os candidatos devem ter idade entre 14 e 18 anos e devem ter concluído o Ensino Fundamental.

Os aprovados farão o Curso Preparatório de Cadetes do Ar, em 2018, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), em Barbacena, Minas Gerais. O curso, que tem duração de três anos e é equivalente ao Ensino Médio, é destinado a preparar, sob o regime de internato, jovens para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga, São Paulo.

O prazo de inscrições será aberto no dia 19 de abril, sendo encerrado em 9 de maio. As inscrições poderão ser feitas na página oficial do Comando da Aeronáutica e na página da EPCAR.

Mais informações podem ser obtidas junto aos Serviços Regionais de Ensino (SERENS). Em Manaus, há o SERENS 7, onde o candidato pode buscar informação pelos telefones 2129-1735 e 2129-1736.