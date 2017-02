CBA aguarda autonomia para pesquisar e criar produtos de origem regional

O processo para definir a natureza jurídica do Centro de Biotecnologia da Amazônia está desde janeiro no Ministério do Planejamento e Orçamento e o Inmetro assumiu a administração

Entre os serviços estão a análise da qualidade da água e de alimentos. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Inaugurado em 2005, o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) ainda aguarda autonomia do governo federal para conseguir realizar a missão de desenvolver produtos para o mercado a partir de pesquisas com produtos da região.

Desde 2015, o centro é administrado por um Termo de Execução Descentralizada (TED) entre a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic). O prazo do TED termina esse ano.

“Muito não se avançou nesses 15 anos porque deram uma missão à Suframa que não cabia a ela. A Suframa não tem nenhum técnico de laboratório, a Suframa tem economista, fiscal, mas ninguém de laboratório e o CBA é uma casa de pesquisa. A missão do Inmetro é administrar laboratórios, e todos esses órgãos são vinculados ao MDIC, com a participação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)”, explica a superintendente da Suframa, Rebecca Garcia.

O processo para definir a natureza jurídica do CBA está desde janeiro no Ministério do Planejamento e Orçamento (MPOG), segundo o superintendente-adjunto de projetos e planejamento da Suframa, Marcelo Pereira. “Isso é uma decisão do governo que não cabe à Suframa, autarquia responsável pela gestão de incentivos fiscais. O ministério sinaliza que será feita a qualificação como Organização Social (OS) com parcerias público privadas, mas, como isso está a cargo do governo, pode ser que mude”, afirma.

Segundo Pereira, tanto o Ministério Público Federal (MPF) como o Tribunal de Contas da União (TCU) têm inquérito civil aberto cobrando a natureza jurídica do CBA.

Caso o governo federal defina que o CBA será gerido por uma OS, ainda é necessária a realização de um chamamento público. “Uma OS assumiria o CBA para administrar o centro e para emprestar o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) para as empresas investirem no centro. As interessadas concorrerão a um chamamento público”, explica Pereira.

Inmetro

Desde que assinou o TED em 2015, o Inmetro assumiu a administração do CBA e, até agora, foram contratos 62 bolsistas para atuação no centro.

De acordo com o pesquisador da Diretoria Aplicada às Ciências da Vida (Dimav), José Mauro Granjeiro, o trabalho volta-se, hoje, à recuperação da infraestrutura predial e de laboratórios do CBA, além da manutenção de equipamentos.

“A recuperação do CBA está fortemente focada na capacidade de prestação de serviço qualificado para a Amazônia, na identificação, na caracterização e na qualificação dos potenciais produtos da região”, disse Granjeiro, que é o representante do Inmetro no Comitê Gestor do CBA.

Entre os serviços especializados estão, por exemplo, a análise da qualidade da água e de alimentos, como o açaí, da composição química da castanha da Amazônia. Outra vertente é a disponibilização de biomoléculas de produtos naturais para cosméticos, alimentos e medicamentos.

De acordo com Granjeiro, um dos testes fundamentais para a avaliação de alguns potenciais produtos é o toxicológico e o Inmetro, por meio da diretoria, contribui para a implantação de métodos alternativos ao uso de animais nesses processos. A Diretoria de Metrologia Científica e Tecnologia (Dimci), por sua vez, auxilia na caracterização físico-química dos produtos.