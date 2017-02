No Amazonas, custo do metro quadrado sobe 3,64%, aponta pesquisa do IBGE

Em apenas um mês, o custo da construção do metro quadrado cresceu 3,64%, ficando em R$ 1.020,57. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - O custo do metro quadrado subiu 3,64% ou R$ 35,80 no Amazonas, em janeiro deste ano, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE), divulgada hoje (8).

Em apenas um mês, o custo da construção do metro quadrado cresceu 3,64%, ficando em R$ 1.020,57. O aumento em janeiro foi de R$ 35,80, mais de R$ 1,15 por dia.

O cenário atual é diferente do que ocorreu em 2016, quando o custo de construir cada metro quadrado no Amazonas fechou em R$ 984,77, com queda de 1,08%.

O custo nacional da construção civil subiu 0,38% em janeiro deste ano. Nos últimos 12 meses, a variação acumulada do custo da construção de imóveis é de 6,46%.

Com exceção do Amapá (3,17%), Amazonas (3,64%) e Pernambuco (2,28%), todos os Estados registraram aumento do preço do metro quadrado inferior a 1%. Alguns locais chegaram a registrar queda no custo da construção, como foi o caso do Distrito Federal (-0,34%) e do Rio Grande do Sul (-0,13%), entre outros.