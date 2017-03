Amazonas inicia o ano com alta no volume de vendas de 0,7%

Os comparativos de janeiro 2017 com janeiro 2016 mostram que materiais de construção e veículos colaboraram para a melhora do indicador específico

O setor de materiais de construção contribuiu para queda menos significativa. Foto: Elza Fiúza/ABr

Manaus - A Pesquisa Mensal de Comércio, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), demonstra que, no Amazonas, o ano começou com aumento do volume de vendas de 0,7%. E queda na receita nominal de 1,9%. Os comparativos de janeiro 2017 com janeiro 2016 também mostram que materiais de construção e veículos colaboraram para a melhora do indicador denominado: comércio varejista ampliado.

O volume de vendas no comércio varejista do Amazonas apresentou, no mês de janeiro de 2017, um crescimento de 0,7% frente a dezembro de 2016, na série com ajuste sazonal, após ter registrado crescimento de 0,4% e 0,7%, em novembro e em dezembro de 2016, respectivamente, de acordo com a pesquisa. Em comparação com outras unidades da federação, esse foi o décimo melhor resultado. Com relação aos últimos 12 meses (de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017), foi o quarto melhor resultado.

Já no confronto com igual mês do ano anterior, o volume de vendas do setor registrou, em janeiro de 2017, queda de 4,1%. Isso após os meses de novembro e dezembro de 2016 terem marcado -8,8% e -3,8%, respectivamente. Em comparação com outras unidades da federação, o Amazonas ficou na 8ª posição. Nos últimos 12 meses (de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017), embora todos os meses registrassem recuos no volume de vendas, janeiro de 2017 foi o que apresentou o segundo menor recuo.

No acumulado dos últimos 12 meses, o volume de vendas no comércio varejista do Estado registrou, em janeiro de 2017, uma queda de 9,9%, em comparação aos 12 meses imediatamente anteriores, o que representa a 7ª maior queda dentre as unidades da federação, junto com Sergipe (-9,9%). Nos últimos 12 meses (de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017), embora todos os meses tenham registrado recuo, o mês de janeiro de 2017 foi o que apresentou o 3º menor recuo.

Varejista Ampliado

No caso do comércio varejista ampliado que leva em consideração as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas do setor no Amazonas registrou queda inferior se comparado ao comércio em geral.

No comércio varejista ampliado a queda foi de -1,6% em janeiro de 2017 se comparado com o mesmo mês de 2016. Ao comparar, o resultado com o comércio varejista que não leva em consideração as atividades acima se registrou queda de -4,1%. Segundo o IBGE, se conclui que tais atividades tiveram um peso significativo em janeiro. No entanto, a variação acumulada anual nos últimos 12 meses (fevereiro de 2016 a janeiro de 2017) ainda segue com resultado negativo (-10,3%).

A receita nominal de vendas no comércio varejista do Amazonas apresentou, no mês de janeiro de 2017, um recuo de -1,9% frente a dezembro de 2016, na série com ajuste sazonal, após ter registrado crescimento de 0,1% e 1,5% em novembro e dezembro de 2016, respectivamente. Em comparação com os últimos 12 meses (de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017), a receita nominal das vendas, em janeiro de 2017, apresentou o terceiro maior recuo.