Amazonas Leilões fará pregão para quitação de débitos trabalhistas executados pelo TRT

Leilão vai servir para quitar débitos trabalhistas executados pelo TRT. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - A Amazonas Leilões realiza, no dia 31, às 9h30, mais um leilão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – AM/RR (TRT-11), para quitação de débitos trabalhistas, nas modalidades presencial e eletrônica. O presencial será realizado no Fórum Trabalhista de Manaus, na Rua Ferreira Pena, 546, 4º andar, no Núcleo de Apoio à Execução e de Cooperação Judiciária. Já o pregão eletrônico será através do site www.amazonasleiloes.com.br.

Entre os bens leiloados estão uma escavadeira hidráulica de 2008, um veículo Fiat/Uno Flex 2009, um caminhão Mercedes Benz 1980, tipo betoneira, freezers verticais, entre outros objetos.

O leiloeiro público oficial será Brian Galvão Frota, designado por portaria para dirigir o leilão dos bens, que podem ser vistos no site https://portal.trt11.jus.br/index.php/sociedades/servicos/leiloes ou no Núcleo de Apoio à Execução e de Cooperação Judiciária - Seção de Hastas Públicas, Fórum Trabalhista de Manaus.

“Todos os bens serão alienados no estado de conservação em que se encontram. Quaisquer consertos ou reparos, ou mesmo providências referentes à retirada, embalagens, tributos (impostos, taxas etc) e transporte é de total responsabilidade de quem arrematar o bem”, informa o leiloeiro Brian Galvão.