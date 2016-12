Aprovados em concurso em Iranduba têm que entregar documentos até hoje

A Prefeitura de Iranduba convocou, através do edital, 344 candidatos aprovados no concurso, que foi realizado em junho de 2012

Os candidatos devem comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Iranduba, das 8h às 14h. Foto: ABr

Manaus - O prazo para entrega de documentos do concurso de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus), realizado em 2012, termina nesta quinta-feira-feira (22). O edital de convocação está disponível no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas.

A Prefeitura de Iranduba convocou, através do edital, 344 candidatos aprovados no concurso, que foi realizado em junho de 2012. Segundo o edital, a Prefeitura Municipal de Iranduba fez a convocação, por determinação do Ministério Público Estadual do Amazonas, através de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), datado de outubro deste ano.

Os candidatos devem comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Iranduba, das 8h às 14h para entrega das documentações exigidas, que estão relacionadas no edital.

Os candidatos que realizaram as provas, foram aprovados no concurso e querem saber se foram convocados podem acessar o link do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas.

O não comparecimento no prazo legal implica na perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, podendo o município de Iranduba convocar o candidato imediatamente posterior, obedecendo a ordem de classificação.