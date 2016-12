Atacadista seleciona mais de 50 trainees para março de 2017

O programa visa o desenvolvimento de habilidades e competências. Foto: Sandro Pereira

Manaus - A rede atacadista Atacadão abriu inscrições para mais uma edição do Programa de Trainee, que terá início, em março de 2017. Os interessados podem se inscrever até 30 de dezembro pelo site da empresa, na seção Trabalhe Conosco/Programa de Trainee. Com duração de 12 a 14 meses, o programa visa o desenvolvimento de habilidades e competências, por meio de uma formação estruturada com módulos técnicos e comportamentais.

Com mais de 50 vagas, o processo é voltado à captação e formação de supervisores para atuação em uma das unidades de negócio da rede em todo o País. A seleção será realizada em janeiro e as etapas incluem testes on-line, dinâmicas de grupo e entrevistas.

Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato tenha formação superior completa, preferencialmente, nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Marketing, Gestão Comercial e cursos correlatos. Não há limite para a formação e pós-graduandos também podem participar. É desejável, ainda, experiência em gestão de pessoas e rotina de operação em ponto de venda, e disponibilidade para mudança de Estado.

Como benefícios, a companhia oferece assistência médica, restaurante na empresa, seguro de vida, vale-transporte ou estacionamento no local.