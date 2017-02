Autônomos e profissionais liberais têm até o dia 28 para a contribuição sindical

O pagamento precisa ser feito mesmo que o trabalhador não seja filiado a nenhum sindicato e o recolhimento é direcionado em favor do sindicato de classe que representa o profissional

Manaus - Todos os profissionais com registro de autônomos e profissionais liberais são obrigados a recolher a contribuição sindical anual. O prazo termina em 28 de fevereiro. O pagamento precisa ser feito mesmo que o trabalhador não seja filiado a nenhum sindicato.

O recolhimento é feito em favor do sindicato de classe que representa o profissional. Estão isentos apenas os profissionais que confirmarem que a atividade exercida não tem fins lucrativos. Essa comprovação deve ser feita por meio de um requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho.

Para fazer o pagamento, o autônomo vai precisar de uma Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana (GRCSU), disponível em todos os canais da Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil.

Trabalhadores autônomos e profissionais liberais contribuem com 30% do maior valor de referência de R$ 19,0083.

Já as organizações que não estejam obrigadas ao registro de capital social deverão considerar o valor resultante de 40% sobre o movimento econômico registrado no exercício anterior. Depois de estabelecerem esse valor, devem fazer o cálculo conforme a tabela. O cálculo deve ser informado à entidade sindical ou ao Ministério do Trabalho.