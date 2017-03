BNDES aprova financiamento para geração renovável da Amazonas Energia

Os empreendimentos serão licitados na segunda etapa do leilão 002/16 da Aneel, no dia 11 de maio, e são direcionados para as comunidades do Amazonas abastecidas pelos sistema isolados

Sistemas isolados abastecem várias localidades que não estão integradas ao Sistema Interligado Nacional. Foto: Eraldo Lopes

Rio de Janeiro - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou que aprovou condições especiais de financiamento para empreendimentos de geração renovável de energia elétrica nos sistemas isolados da Amazonas Energia, distribuidora de energia elétrica controlada pelo Sistema Eletrobras.

Os sistemas isolados abastecem várias localidades que não estão integradas ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Os empreendimentos serão licitados na segunda etapa do leilão 002/2016 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), agendado para o dia 11 de maio de 2017. De acordo com o BNDES, os itens financiáveis dos projetos poderão usar 15% de recursos do Fundo Nacional de Mudanças do Clima, com taxa anual de 1%, e complementar o financiamento em TJLP, cuja taxa atual é de 7,5% ao ano, até o porcentual de 80%. O Fundo Clima, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), é um dos principais instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) a projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa.

As aplicações não reembolsáveis são feitas pelo MMA e as reembolsáveis são administradas pelo BNDES, seguindo diretrizes do Comitê Orientador do Fundo Clima.

Os projetos de energia solar e micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) que usarem os recursos do Fundo Clima poderão complementar o financiamento com mais 65% em TJLP e as demais fontes renováveis, como eólica e biomassa, em até 55%.

O leilão já recebeu a inscrição de 36 projetos. O Fundo Clima poderá destinar até R$ 200 milhões para financiar esses empreendimentos. O Contrato de Compra e Venda de Energia (CCVE) terá prazo de até 15 anos.