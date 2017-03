No AM, Caixa bate recorde de atendimento no primeiro dia de saque do FGTS

Amanhã (11), as agências vão abrir, excepcionalmente, das 9h às 15h, somente para o saque e informações sobre o FGTS. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O movimento da Caixa Econômica Federal (Caixa) no Amazonas bateu recorde histórico no primeiro dia de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com o atendimento de 22 mil trabalhadores, nesta sexta-feira (10), número que equivale à metade da capacidade da Arena da Amazônia. De acordo com a assessoria do banco, esse montante foi concentrado nos guichês de contas inativas, sem especificar o montante sacado.

A Caixa abriu todas as agências com duas horas de antecedência nesta sexta-feira. Amanhã (11), as agências vão abrir, excepcionalmente, das 9h às 15h, somente para o saque e informações sobre o FGTS. O horário estendido também valerá na segunda-feira e na terça-feira (13 e 14), das 8h às 16h.

De acordo com o balanço parcial, até às 11h, 300 mil trabalhadores em todo o País sacaram R$ 300 milhões das contas inativas. Como um mesmo trabalhador pode ter mais de uma conta inativa, o banco estatal calcula que foram feitos 700 mil pagamentos, até aquela hora.

O mês de abril terá o maior volume de pagamentos, com a possibilidade de saque para os trabalhadores que fazem aniversário nos meses de março, abril e maio. Ao todo, 26% dos trabalhadores terão o direito de retirar o montante entre os dias 10 de abril e 11 de maio.

Entre 12 de maio e 14 de junho, os cotistas que fazem aniversário nos meses de junho, julho e agosto poderão sacar o valor das contas inativas. Segundo a Caixa, o período compreende 25% das pessoas com direito ao benefícios.

Esse é o mesmo porcentual dos que poderão efetuar o saque das contas inativas entre os dias 16 de junho e 13 de julho, período destinado para os trabalhadores que fazem aniversário em setembro, outubro e novembro.

De 14 a 31 de julho, poderão fazer o saque os trabalhadores aniversariantes no mês de dezembro, que representam 8% do total.

A data limite para realizar o saque termina em 31 de julho. Quem perder o prazo só poderá sacar o valor das contas inativas quando se aposentar, comprar moradia própria ou se enquadrar nas outras possibilidade de saque previstas nas regras do fundo, entre elas, ser morador de região afetada por catástrofe natural.