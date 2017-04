Câmbio volta a estimular  até aquisição de enxoval nos EUA

Um carrinho com guarda-chuva que custa em torno de R$ 2.400 no Brasil, sai por R$ 1.221. Foto: Divulgação

Brasília - Com a queda recente do dólar - que desvalorizou 2,73% desde o início do ano e, para turismo, está cotado em torno de R$ 3,27 em espécie nas casas de câmbio em São Paulo, os brasileiros voltaram a considerar as compras no exterior. E uma das mais famosas lojas de artigos infantis em Orlando resolveu dar um incentivo a mais para esse público. Agora, a Macrobaby oferece o parcelamento de compras em cartões de crédito nacionais.

Colocada em prática há um mês, a iniciativa permite que os valores sejam divididos em até 12 vezes nos cartões de bandeira Visa, Mastercard e Amex. Com os brasileiros representando 40% dos clientes da loja, a medida foi pensada exclusivamente para esse público. “Nos Estados Unidos, a prática não é comum, mas os brasileiros sempre perguntavam se poderiam parcelar. O projeto levou algum tempo para ser desenvolvido”, conta Richard Harary, presidente da empresa, que espera que a facilidade faça com que as vendas cresçam 20%.

A aposentada Lilian Bessa costuma viajar para os Estados Unidos para comprar itens para o neto de nove meses. Ela conta que a Macrobaby não está na lista das lojas mais baratas, mas que o parcelamento pode fazer toda a diferença. “Mesmo sabendo que ela é mais cara, eu vou lá. Em relação aos preços do Brasil, todas as lojas valem a pena, afirma.

Vantagens

Mesmo que o dólar esteja longe de chegar aos R$ 1,74 cotado no início de 2012, as compras no exterior ainda valem a pena. No Brasil, produtos da mesma marca e modelo chegam a custar o triplo do valor que são vendidos nos EUA. Os itens mais procurados pelos brasileiros são justamente aqueles que apresentam maior disparidade de preços, como os carrinhos, cadeirinhas e babás eletrônicas.

Com cotação a R$ 3,30, um carrinho com guarda-chuva Maclaren, que custa em torno de R$ 2.400 no Brasil, sai por R$ 1.221 na loja. Uma cadeira de descanso e balanço da marca Fisher Price é encontrada nos EUA por R$ 132, mas não sai por menos de R$ 350 no Brasil. A cadeirinha para carro Maxi-cosi Pria 85 custa em torno de R$ 1.600 no Brasil, mas custa R$ 989,96 na loja.