CDLM prevê aumento de até 1,5% nas vendas da Páscoa

Manaus - Após registrar queda nas vendas de chocolate no período da Páscoa do ano passado, o comércio de Manaus aposta em leve melhora para o feriado deste ano. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM), a expectativa é que o número de vendas cresça até 1,5% em relação a 2016. A previsão é que o período não gere empregos temporários no setor.

A Páscoa é celebrada este ano em 16 de abril e, de acordo com o presidente da CDLM, Ralph Assayag, o comércio deve comprar cerca de 36 mil toneladas de chocolates, a mesma quantidade do ano passado. “No ano passado, em torno de 15% dessas quantidade não foram vendidos e foram dados descontos, principalmente, nos chamados ‘quebrados’, que foram vendidos pela metade do valor inicial”, explicou.

Segundo o dirigente, 2017 terá menos lançamentos de Ovos de Páscoa, o que contribui para a classe lojista no crescimento das vendas. “Estava tendo uma variedade imensa de opções, algumas empresas tinham mais de 20 tipos de ovos e confundiam o consumidor. Com menos alternativas, as pessoas focam na qualidade dos produtos e os lojistas trabalham para tentar reduzir custo e manter uma boa venda”, declarou.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), o número de lançamentos caiu de 147 no ano passado para 120 este ano. E o número de empresas expositoras no salão de Páscoa deste ano diminuiu de 11 para 9. Elas representam mais de 70% do mercado de chocolate no país.

O número de empregos temporários para a data também caiu. Em 2016, a Páscoa gerou 29 mil vagas temporárias no País, e este ano a previsão é de 25 mil, sendo 15% para a produção e 85% para promoção e cadeia de venda. De acordo com a Abicab, a queda de 4 mil vagas se deu no setor de produção, onde houve reaproveitamento da mão de obra já existente.

Em Manaus, o presidente da CDL Manaus disse que não haverá contratações temporárias para o comércio, o que poderá acontecer, é que os colaboradores das empresas sejam transferidos para outros setores e trabalharem como promotores de vendas. “Isso não vai ultrapassar cem, embora seja uma ação que dura de duas a três semanas. Nesse momento os empregadores querem economizar custos”, ressaltou Assayag.