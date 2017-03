Cesta básica de Manaus tem queda em fevereiro

Com a queda do valor da cesta, Manaus passa a ocupar a 15° colocação no ranking das cestas mais caras. Foto: Reinaldo Okita

Manaus – O preço da cesta básica de Manaus caiu 5,14% em fevereiro, com relação a janeiro deste ano, ao totalizar R$ 375,44, segundo pesquisa mensal do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgada nesta terça-feira. No acumulado dos últimos 12 meses, o preço da cesta caiu 14,26%. Em fevereiro, a queda foi influenciada pelo preço da banana, que caiu 9,78%.

Os demais produtos que tiveram queda foram tomate (7,55 %), leite (7,16%), feijão (6,96%), manteiga (6,29%), açúcar (4,82%), carne (4,15%), café (1,87%) e pão (0,76%). Em contrapartida, o óleo de soja foi o produto que apresentou maior alta no mês, 9,9%, seguido do arroz, com alta de 1,18%, e da farinha, com 0,55%.

Em janeiro deste ano, o conjunto de itens alimentícios essenciais custava R$ 395,79, e agora está R$ 20,35 mais barata. Em fevereiro de 2016, a cesta básica custava R$ 437,86.



Com a queda do valor da cesta, Manaus passa a ocupar a 15° colocação no ranking das cestas mais caras, dentre as 27 capitais onde é realizada a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos.



De acordo com o Dieese, nas 27 capitais pesquisadas, as retrações mais expressivas ocorreram em Manaus (5,14%), Maceió (5,10%), Porto Alegre (4,00%), Brasília (3,71%) e Rio de Janeiro (3,55%). As elevações foram anotadas em Natal (0,59%) e São Luís (0,14%).



A alimentação da família manauara custa R$ 1.126,32. Ainda de acordo com o Dieese, o custo da cesta básica para o sustento de uma família de quatro pessoas (dois adultos e duas crianças, sendo que estas consomem o equivalente a um adulto) foi de R$ 1.126,32 durante o mês de fevereiro de 2017. Esse valor equivale a aproximadamente 1,20 vezes o salário-mínimo bruto, fixado pelo governo federal em R$ 937,00. No mês anterior, o custo da cesta básica para esta mesma família era menor e foi de R$ 1.187,37, equivalente a 1,27 vezes o salário-mínimo bruto praticado naquele momento.



A cesta com conjunto de alimentos essenciais básicos mais cara em fevereiro foi a de Porto Alegre (R$ 435,51), apesar de ter registrado decréscimo de 4% no custo. Em seguida, estão as cidades de Florianópolis (R$ 434,13), São Paulo (R$ 426,22) e do Rio de Janeiro (R$ 424,55). Rio Branco (R$ 330,58) e Recife (R$ 344,06) registraram as cestas com menor valor.

Nos últimos 12 meses, 11 cidades acumulam alta. Maceió (6,89%), Natal (5,99%) e Porto Alegre (4,48%) registraram os aumentos mais expressivos. Entre as 16 cidades com queda, o destaque foram Manaus (-14,26%) e Boa Vista (-9,04%).