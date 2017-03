CIEE lança curso gratuito para ajudar a falar em público

As inscrições podem ser feitas no site do Centro de Integração Empresa Escola

O curso apresenta técnicas teóricas e práticas sobre comunicação verbal e não verbal, para controlar o medo, aprimorar a capacidade de objetividade e clareza, promover o autoconhecimento. Foto: Divulgação

Manaus – Com o objetivo de auxiliar os jovens a desenvolver habilidades para fazer apresentações para pequenos e grandes públicos, como reunião de negócios, palestras, contatos com clientes ou trabalhos acadêmicos, o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) oferece o curso online gratuito de Técnicas da Expressão Verbal. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.ciee.org.br.

Com duração prevista de 20 horas, podendo ser realizado em até 40 dias, o curso apresenta técnicas teóricas e práticas sobre comunicação verbal e não verbal, para controlar o medo, aprimorar a capacidade de objetividade e clareza, promover o autoconhecimento, entre outras.

Com o lançamento, o CIEE passa a oferecer 53 opções de cursos gratuitos com monitoria online, plantão de dúvidas por chat e e-mail, apostilas para download e certificação ao final.