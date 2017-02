Comércio do Amazonas fechou 1,6 mil lojas, diz CNC

O número de estabelecimentos comerciais no varejo registrou fechamento líquido de 108,7 mil lojas com vínculo empregatício em todo o Brasil, em 2016. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O varejo do Amazonas registrou fechamento de 1,6 mil estabelecimentos com vínculos empregatícios no ano passado. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o número é três vezes maior que o resultado de 2015 quando foram fechadas 491 lojas no Estado.

A falta de dinamismo no mercado e o crédito mais caro e restrito explicam parte significativa das perdas de vendas no últimos anos e justificam a necessidade de ajuste de custos por parte das empresas do setor, aponta o estudo.

O número de estabelecimentos comerciais no varejo registrou fechamento líquido de 108,7 mil lojas com vínculo empregatício em todo o Brasil no ano de 2016. O número é o pior desde 2005, quando o levantamento foi iniciado. Todos os Estados tiveram queda no número de estabelecimentos, algo inédito na pesquisa realizada há 12 anos. São Paulo foi o Estado mais afetado (-30,7 mil lojas), seguido por Rio de Janeiro (-11,1 mil) e Minas Gerais (-10,3 mil). Manaus aparece em 16º lugar entre os 27 Estados.

Lideraram os encerramentos de lojas os ramos de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-34,8 mil lojas), lojas de vestuário, calçados e acessórios (-20,6 mil) e lojas de materiais de construção (-11,5 mil). Segundo a CNC, à exceção dos hiper e supermercados - que sofreram com a escalada dos preços no atacado no início de 2016 -, os demais segmentos analisados foram atingidos pelo encarecimento do crédito, tanto para consumidores como para a obtenção de capital de giro nos últimos anos.

As micro (-32,7 mil) e pequenas empresas (-39,6 mil) - que empregam até nove pessoas e de 10 a 49 funcionários, respectivamente - foram as mais afetadas pelo momento econômico em 2016. No ano anterior, este segmento respondia por 98,6% dos pontos de venda do varejo nacional e empregava 76,5% da força de trabalho do setor. Lojas de médio porte, com 50 a 99 empregados, tiveram perda de 12,9 mil pontos de venda. Já os grandes varejistas, com mais de 99 funcionários, fecharam 23,5 mil lojas.

A CNC avalia que, após dois anos de fechamento líquido de pontos de venda, em 2017, o número de lojas deverá apresentar estabilidade. “Além de o fechamento de pontos de venda vir se dando em um ritmo menos intenso desde o segundo semestre do ano passado, a tendência de queda da inflação poderá abrir espaço para a recuperação do consumo por parte das famílias, bem como para a esperada queda nas taxas de juros aos consumidores e empresários do varejo”, afirma o economista da CNC, Fabio Bentes.