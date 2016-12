Comércio atende em horário diferenciado nesta sexta e na véspera do Ano Novo

Alguns supermercados da capital atendem, nesta sexta, até a meia-noite. Na Véspera do Ano Novo, alguns shoppings encerram as atividades às 19h e outros às 21h

Manaus - Os consumidores que pretendem fazer compras no Centro de Manaus, nos shoppings e nos supermercados, devem ficar atentos ao horário de funcionamento no último dia de 2016. As loterias também abrem, neste sábado (31).

Os supermercados, além de operarem em horário diferenciado na Véspera do Ano Novo, também ficarão abertos até mais tarde, nesta sexta-feira (30).

Os supermercados DB Ponta Negra e DB Paraíba estarão com as portas abertas até a meia-noite de hoje. Neste mesmo dia, as lojas São José, Cidade Nova, Distrito, Ephigênio Salles, Pedro Teixeira, Djalma Batista, Cachoeirinha, Parque 10, Nova Cidade e Aleixo seguem abertas até as 22h. Já no dia 31, as unidades do DB atenderão até as 19h, com exceção das lojas Djalma Batista, São José e Cidade Nova que seguem abertas até as 18h.

Todas as unidades do Nova Era Superatacado funcionarão das 7h30 às 21h, hoje. Amanhã, as unidades funcionam das 7h30 às 16h.

O Emporium Roma abre às 7h e fecha às 23h, hoje. Amanhã, o atendimento será das 7h às 21h.

O Emporium Rodrigues abre às 7h e fecha às 23h, nesta sexta. No sábado, o funcionamento será de 7h às 18h.

As unidades do Atacadão funcionam das 7h às 17h, amanhã.

O Centro funcionará das 9h às 13h no sábado, segundo a Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Amazonas (FCDL).

Amanhã, o Amazonas Shopping abrirá das 10h às 19h. Já o Manauara Shopping das 10h às 18h.

O Shopping Ponta Negra atenderá das 10h às 18h, amanhã. O Millennium Shopping vai atender, amanhã, das 9h às 17h.

O ViaNorte funcionará, neste sábado, das 14h às 21h. O Sumaúma vai atender das 8h às 18h. O Cidade Leste abrirá às 8h e fechará às 18h, no sábado, assim como o Uai Shopping.

As lotéricas funcionam, neste sábado, das 8h às 12h.