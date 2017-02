Comércio do  Centro, shoppings, bancos e repartições alteram horário no Carnaval

Com a semana de festejos, as lojas da região central e dos centros comerciais também mudam o atendimento, assim como os serviços dos órgãos, que voltam a funcionar a partir de meio-dia de quarta

Nesta segunda-feira, as lojas do Centro funcionam normalmente e, amanhã, só até o meio-dia. Foto: Raimundo Valentim/21/12/08

Manaus - A Prefeitura de Manaus e governo do Estado decretaram ponto facultativo hoje e na quarta-feira, até o meio-dia e o comércio do Centro e dos shoppings também mudaram o horário de funcionamento, assim com a rede bancária, com o feriado do carnaval.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) informou que as lojas do Centro funcionam nesta segunda-feira normalmente, mas, a partir da terça-feira haverá mudança e o expediente será até as 12h. Na Quarta-Feira de Cinzas, as lojas abrem a partir das 12h.

O Sindicato dos Empregados de Empresas Bancárias do Amazonas (Seeb-AM) divulgou que as agências bancárias da capital devem permanecer fechadas na segunda e terça, voltando ao atendimento na quarta-feira, às 12h.

Já as lojas dos shoppings da cidade vão funcionar normalmente na segunda-feira, mas na terça de carnaval, apenas 30% dos estabelecimentos vão abrir as portas pela manhã e a partir das 12h fecham 100% e voltam a abrir na quarta, a partir das 12h. Na terça-feira, apenas a praça de alimentação e cinemas funcionarão na terça-feira a partir das 12h.

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) informou que não haverá expediente nos postos do Sine Manaus, localizados nos bairros Centro e Cidade Nova, nos dias 27 de fevereiro e 1° de março. O atendimento ao público retorna na quinta-feira, dia 2 de março.

O atendimento ao público nas unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) será interrompido na terça e quarta-feira. Nesse intervalo, o órgão manterá os atendimentos do plantão das 8h às 17h, na unidade localizada na Rua José Furtado, 210, bairro São Francisco, zona sul. O plantão atuará sobretudo na orientação jurídica ao assistido, mas também poderão ser ajuizadas demandas de urgência junto ao plantão do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

UBS

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Policlínicas, Centros de Especialidades Odontológicas, laboratórios, Farmácias Gratuitas e Centros de Atenção Psicossocial retornam as atividades, na quinta-feira.

Durante todo o fim de semana e feriado prolongado funcionam sem interrupção a Maternidade Moura Tapajóz, localizada na Avenida Brasil, na Compensa, zona centro-oeste e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com chamadas pelo número 192.

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou que as unidades de urgência e emergência da rede estadual funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, neste final de semana e no feriado prolongado de carnaval.

Os nove Serviços de Pronto-Atendimento (SPAs), uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e sete Prontos-Socorro, estarão atendendo prioritariamente, os casos de urgência de baixa e média complexidade, como crises de hipertensão, pequenos ferimentos e mal-estar súbito. Para o atendimento às grávidas, as sete maternidades, que funcionam todos os dias, também vão atuar em regime de 24 horas.

Já os Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis), Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), Policlínicas e Fundações, que atendem com consulta agendada não atenderam na segunda, terça e quarta-feira. O funcionamento destes serviços será retomado na quinta-feira às 7h. As unidades do programa Farmácia Popular também não funcionarão no feriado. O atendimento também retorna na quinta-feira das 8h às 18h.