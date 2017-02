Comércio varejista do Amazonas é o quarto pior do País, aponta IBGE 

O desempenho do volume do comércio varejista do Estado no acumulado de 2016 teve queda de 10,06%, conforme pesquisa divulgada hoje

Foto: Sandro Pereira

Manaus – O comércio varejista do Amazonas encerrou 2016 com queda de 10,06%, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta terça-feira (14). O resultado local foi o quarto do pior do País.

O desempenho do volume do comércio varejista do Amazonas no acumulado de 2016 só não foi pior que Pará (-13,1%), Rondônia (-12,3%) e Bahia (-12,1%). O resultado mais recente, de -10,6%, também ficou bem abaixo da média nacional, que registrou queda de 6,2%.

No último mês de 2016, o comércio varejista do Amazonas conseguiu reduzir, em parte, o impacto da crise econômica, justo durante o período de vendas natalinas. Em dezembro, as vendas caíram apenas 3,8%, demonstrando melhora sobre novembro (-8,8%) e outubro (-12%).

O volume do comércio varejista ampliado recuou 11,4% no acumulado de 2016, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O resultado em relação a dezembro de 2015 apresentou queda de apenas 1,3%, depois de ter caído 7,3% no mês anterior.

Depois de ficar estável em novembro, a receita nominal de vendas no comércio varejista avançou 3,1% somente em dezembro, frente ao mesmo mês de 2015. No acumulado do ano, a retração foi de 0,6%.

Brasil

As vendas em dezembro de 2016, em relação ao mesmo mês de 2015, caíram 4,9%. Segundo o IBGE, essa foi a 23ª taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação. A receita nominal cresceu 2% frente a dezembro de 2015 e 4,5% no acumulado no ano.

Na passagem de novembro para dezembro de 2016, as vendas no varejo foram negativas para 26 as 27 Unidades da Federação, com os maiores recuos na Paraíba (-6,3%), Goiás (-5,7%) e Rondônia (-5,1%), enquanto Amapá (0,1%) mostrou estabilidade nas vendas entre novembro e dezembro.

Já em relação a dezembro de 2015, o comércio varejista registrou queda no volume de vendas para 25 dos 27 Estados, com destaque para o Pará (-12,6%), seguido por Mato Grosso (-12,4%) e Rondônia (-12%).