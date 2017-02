Ao completar 50 anos, Zona Franca de Manaus busca superar os desafios

A atração de investimentos poderá melhorar com medidas na gestão dos incentivos e investimentos. Foto: Sandro Pereira

Manaus - A Zona Franca de Manaus (ZFM) completa, nesta terça-feira (28), meio século de implantação e busca superar os desafios para manter a competitividade e as vantagens comparativas em meio às mudanças impostas ao País. O modelo tenta se adaptar, mais uma vez, aos avanços do mercado de um mundo cada vez mais digital e de alta tecnologia, paralelo às alterações na legislação nas áreas tributária, trabalhista, previdenciária e fiscal, esta última que rege o equilíbrio da arrecadação e das despesas do setor público.

As demandas mudam e a automatização das fábricas é importante, destaca a superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Rebecca Garcia. “Uma fábrica que produzia 1 milhão de aparelhos precisava de um numero x de trabalhadores, hoje precisa de bem menos mão de obra para a mesma quantidade, então temos que nos reinventar, o nosso modelo, com produtos e soluções alternativas para o polo”, explica.

Outro desafio apontado pela superintendente é a discussão da possibilidade de um imposto único. Segundo Rebecca, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Conselhão) estuda a adoção do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). “O que precisamos reforçar é a necessidade da manutenção da diferenciação do nosso modelo para continuarmos competitivos e garantir a manutenção da nossa floresta”, disse.

Para as entidades empresariais, a atração de novos investimentos tem sido uma das principais dificuldades da ZFM por conta da demora na avaliação dos Processos Produtivos Básicos (PPBs). O PPB é o conjunto de etapas no processo de produção que as empresas devem seguir para obter os incentivos fiscais.

Menor burocracia da ZFM e melhoria da infraestrutura estão entre os gargalos

As lideranças do setor industrial, que representa a base de sustentação da Zona Franca de Manaus (ZFM), avaliam a necessidade de redução da burocracia, além da melhoria da infraestrutura logística, como forma de reduzir os entraves e garantir maior competitividade do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Para o presidente do Centro da Indústria do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, é preciso primeiro reconhecer que o modelo de desenvolvimento ZFM contribui não só para a Região Amazônica, mas para todo o País. “O Amazonas é um dos oito Estados da União que contribuem com as maiores fatias de impostos e com valores bem acima do que é repassado de volta”, destaca. Para Périco, os próximos desafios não são poucos. “Temos demandas como a preservação de estruturas que temos hoje, dos investimentos atuais e dos futuros investimentos e, para isso, precisamos destravar os PPBs (Processos Produtivos Básicos), para atrair novos investimentos”, disse.

Segundo Périco, atualmente, mais de 30 PPBs aguardam liberação dos Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) e alguns deles estão sendo avaliados há mais de três anos, como as luminárias de LED. “Como um governo se permite ser influenciado por outras regiões cerceando um direito constitucional de ter essa diferenciações. Mas quando a gente briga, e esse é um papel do Estado, estamos brigando por direito”, disse.

Existe um posicionamento do Mdic e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações pela inclusão das luminárias LED na Lei de Informática, de modo que o produto possa ser fabricado em qualquer parte do País com benefícios fiscais. Para Périco, o Amazonas precisa desenvolver novas potencialidades para tirar o Estado da dependência de Brasília.

Na avaliação do presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Antonio Silva, é necessário revisitar a ZFM e impulsionar seus potenciais econômicos, para assim, ter como combater as ameaças ao modelo. Para o presidente da Fieam, os PPBs deveriam ser aprovados em reuniões do Conselho Administrativo da Suframa (CAS).

“Os PPBs devem ser aprovados nas reuniões do CAS porque ali está o governo federal, sendo representado pelos seus ministérios. Isso é primordial para restaurar a autonomia da Suframa. É preciso, também, que a superintendência volte a ter influência na Amazônia Ocidental para que possamos discutir a Reforma Tributária e ter os Estados que são atendidos por esse modelo exitoso como parceiros nestas reivindicações”, avaliou Silva.

Para o primeiro vice-presidente da Fieam, Nelson Azevedo, a lentidão das aprovações de PPBs é uma das barreiras para a implantação da produção de novos produtos no PIM e destaca que sem o PPB não haveria possibilidade de se fabricar com o usufruto do elenco de incentivos oferecidos pelo governo federal.

Silva também chamou atenção para a diminuição da burocracia e da melhoria da infraestrutura logística, gargalos que impedem o crescimento industrial. “A infraestrutura tem importância significativa na redução do custo de transporte de produção. A precariedade das telecomunicações, a insuficiência de energia e deficiência de transporte, impede a utilização satisfatória dos recursos disponíveis, anulando os resultados proporcionados pelos incentivos fiscais. O acesso a modais combinados de transporte é uma prioridade estratégica para o desenvolvimento e crescimento econômico do nosso Estado”.

Sobre a atual crise, Nelson Azevedo enfatiza que o momento exige uma ação integrada envolvendo todos os atores econômicos para o desenvolvimento de atividades produtivas que utilizem um alto percentual de insumos locais. “Adensar a cadeia produtiva e aumentar o valor agregado local, contribuindo para o desenvolvimento do interior do estado, além de favorecer o equilíbrio ambiental, são metas fixas do modelo Zona Franca e de entidades ligadas à indústria amazonense, como assim o faz a Fieam. Para isso será essencial que se invista mais em conhecimento e tecnologia”, disse Azevedo.

Resgate da autonomia admistrativa e financeira da Suframa esbarra em medidas de contingenciamento

O resgate da autonomia da Suframa é defendida pela indústria, com base no Artigo 10º do Decreto Lei nº 288/1967, dando a autarquia personalidade jurídica e patrimônio próprio, com autonomia administrativa e financeira.

“A capacidade de investimento da Suframa no desenvolvimento regional da Amazônia Ocidental foi tolhida nos últimos anos em decorrência do contingenciamento, pelo governo federal, dos recursos da arrecadação própria da autarquia, desvirtuando as normas brasileiras que nortearam sua criação”, diz o engenheiro e titular da Coordenadoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento Industrial da Fieam, Raimundo Lopes Filho.

Na avaliação do coordenador, deve haver planejamento de uma estratégia capaz de estreitar a colaboração entre a classe empresarial e o governo para que o modelo alcance as boas estatísticas de anos anteriores.

Já o diretor da assessoria Econômica e Estatística da presidência da Fieam, economista Gilmar Freitas, enumera as conquistas mais relevantes em meio século de ZFM, destacando a sua influência na diminuição da ação predatória da cobertura florestal do Amazonas, as oportunidades paras as empresas instaladas no PIM de modernizar seu parque produtivo sem impacto na redução de mão de obra, e o volume de faturamento, dos investimentos fixos e da quantidade de empregos.

Sobre este ano, Gilmar destaca que “as perspectivas não são boas, entretanto, acreditamos que a partir do segundo semestre a economia possa dar sinais de pequena recuperação. Está muito difícil, mas temos esperança de que haja alguma melhora na produção industrial”, disse.