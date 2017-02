Ao contrário de 20 capitais, cesta básica sobe em Manaus e custo fica em R$ 395

Óleo teve alta de 7,95%, a maior do mês de janeiro. Foto: Nathalie Brasil/Arquivo

Manaus - Ao contrário de 20 capitais, onde o preço da cesta básica baixou, em Manaus os itens subiram, em janeiro. Nove produtos apresentaram alta em relação a dezembro e três tiveram queda, elevando o custo para R$ R$ 395,79, alta de 0,18%, de acordo com o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Com a subida do valor da cesta, Manaus passa a ocupar a 11° colocação no ranking das cestas mais caras, dentre as 27 capitais. Em janeiro, somente sete capitais registraram alta dos produtos da cesta, composta por 12 itens básicos.

Em janeiro de 2017, houve predominância de alta nos preços do óleo e banana e queda do feijão e da farinha, o que contribuiu para manter uma certa estabilidade no custo da Cesta, em Manaus.

O óleo (7,95%) foi o produto que apresentou maior alta no mês, seguido da banana (6,72 %), do pão (2,74 %), do café (2,72%), do açúcar (1,97%), do tomate (1,53%), da manteiga (0,99%), do arroz (0,56%) e da carne (0,43%). O feijão (-9,83%) foi o produto que apresentou maior queda no mês, seguido da farinha (-7,17%) e do leite (-3,83%).

De acordo com o Dieese, quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em janeiro de 2017, menos da metade dos vencimentos 45,91% para adquirir os mesmos produtos que, em dezembro de 2016, demandavam 48,80%.

Em janeiro de 2017, o tempo de trabalho necessário para adquirir os produtos da cesta básica em Manaus foi de 92 horas 56 minutos, ligeiramente maior do que a jornada calculada para dezembro de 2016, de 98 horas e 46 minutos.

Já o custo da cesta para o sustento de uma família de quatro pessoas foi de R$ 1.187,37, em janeiro. Esse valor equivale a aproximadamente 1,27 vezes o salário mínimo bruto, fixado pelo governo federal em R$ 937. No mês anterior, o custo da cesta básica para esta mesma família era menor e foi de R$ 1.185,24, 1,35 vezes o salário mínimo bruto praticado naquele momento.

De acordo com o Dieese, a queda do valor dos alimentos essenciais em 20 das 27 capitais difere do registrado em dezembro, quando todas as localidades pesquisadas indicaram elevação de preços.

Ao longo de janeiro, a capital do Acre, Rio Branco, foi a que apresentou o maior recuo (-12,82%), seguida de Cuiabá (-4,16%), Boa Vista (-3,94%) Campo Grande (-3,63%) e Curitiba (-2,97%). Já as altas ocorreram em Fortaleza (4,64%), Aracaju (2,18%), Salvador (1,30%), João Pessoa (0,76%), Teresina (0,57%); Manaus (0,18%) e Brasília (0,22%).