Cota única do IPTU vence hoje com desconto de 10% para adimplentes

Quem optar pelo parcelamento, deve iniciar hoje o pagamento. Os contribuintes que não receberam o carnê podem imprimir no site ou no atendimento presencial da Semef

Prefeitura lançou 533,8 mil imóveis tributáveis na base do IPTU. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Vence, nesta quarta-feira (15), o pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a primeira parcela para quem optar pelo parcelamento. Os adimplentes com o fisco municipal garantem desconto de 10% no pagamento integral até hoje.

Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), os carnês do IPTU serão entregues até 17 de março.

Caso o contribuinte ainda não tenha recebido o carnê em casa, pode obter diretamente no Semef Atende, na Rua Japurá, 493, Praça 14, nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), ou no portal da Semef.

O carnê do IPTU contém todos os detalhes do lançamento, a guia de cota única destacada na cor verde e as guias referentes ao pagamento parcelado. “Quem pagar a guia verde que se refere à cota única, não precisa pagar as demais”, orienta o subsecretário de Receita da Semef, Francisco Moreira.

O Call Center da Semef, 156, também está disponível para tirar dúvidas. Caso o contribuinte identifique alguma inconsistência no lançamento, deve procurar os canais de atendimento.

A Prefeitura de Manaus lançou para este exercício um total de 533,8 mil imóveis tributáveis na base do IPTU, 4,3 mil a mais que a base de 2016. O lançamento somou R$ 412,8 milhões, 5,3% a mais que o exercício anterior. De acordo com o subsecretário de Receita, a meta é arrecadar R$ 203 milhões deste total. Ano passado, a Prefeitura arrecadou, de janeiro a dezembro, R$ 184,1 milhões em IPTU.

A taxa de inadimplência do imposto é um dos principais problemas que dificulta a arrecadação municipal. O índice de devedores em Manaus se mantém nos últimos anos acima de 50%. Em 2013, a taxa fechou em 53,67% e, no ano seguinte, em 52,39%, em 2015 53,03% e, em 2016, foram 57%. O contribuinte que deixar de pagar o tributo corre o risco de ter as contas bancárias bloqueadas judicialmente. Os débitos podem ir para protesto e execução judicial pela Procuradoria Geral do Município.