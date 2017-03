Crédito para as famílias supera pela primeira vez o concedido às empresas

Levantamento feito pelo pesquisador do Ibre/FGV e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, José Roberto Afonso, com dados do Banco Central (BC), mostra que a inversão das posições ocorreu pela primeira vez em dezembro e se manteve em janeiro. No último mês de janeiro, 50,93% da carteira total de crédito referia-se a empréstimos e financiamentos para pessoa física e 49,07%, para empresas. Em janeiro de 2016, esses porcentuais eram de 47,38% e 52,62%, respectivamente.

“Esse é um resultado muito estranho, fere a história e a lógica, já que o estoque de financiamentos para empresas nunca tinha sido superado pelo de pessoa física”, destaca Afonso, atribuindo a mudança à pior recessão atravessada pelo País. “O crédito para pessoa jurídica decresceu, literalmente derreteu, caindo muitos pontos do PIB em um período muito curto”.

Em janeiro, o estoque total de crédito – para pessoa física e empresas – havia recuado para o menor nível desde abril de 2015. Mas para pessoa jurídica foi ainda pior: caiu para patamares de julho de 2014.

Enquanto isso, o estoque de crédito para as famílias brasileiras só aumentou – o que também não pode ser interpretado como uma boa notícia. O economista Roberto Luis Troster explica que parte dessa alta é efeito da taxa de juros mais alta para o consumidor e também de uma estratégia usada por donos de empresas em dificuldades, que buscam crédito como pessoa física para usar nos negócios.

No mercado, a avaliação é de que, enquanto o governo não desatar o nó do crédito, a economia não vai se recuperar. “Não dá para pensar em retomada se a carteira de crédito para pessoa jurídica não voltar a crescer”, afirma o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Ele destaca que 2016 bateu recorde de empresas negativadas (inadimplentes): 4,8 milhões. “Isso representa 50% de todas as empresas do País.”

Para os economistas, o recuo da carteira de crédito revela a intensidade da crise. Alguns vão além e afirmam que explica até mesmo a baixa arrecadação tributária no último ano. “Não pagar imposto é a forma mais rápida, fácil e, talvez, até barata de acesso a crédito no Brasil”, afirma Afonso, responsável pelo levantamento.

Dívida menor reflete queda de investimentos

A redução do endividamento do setor privado está diretamente atrelada à redução do crescimento. Um relatório feito pelo Departamento de Pesquisa e Estudos Econômicos do Bradesco avaliou o processo de desalavancagem do setor privado em 20 países. O resultado mostrou que a redução da dívida coincidiu com uma forte queda no volume de investimentos e no PIB.

No Brasil, os primeiros sinais de desalavancagem já apareceram. Entre 2015 e 2016, a dívida do setor privado (não financeiro) caiu de 75,4% para 70,1% do PIB. Usando os parâmetros dos demais países, se continuar nesse ritmo, durante três anos, o País cresceria 1,9 ponto porcentual abaixo da média do período de crescimento econômico e expansão do crédito. Ou seja, o avanço do PIB passaria de uma média de 3,8% para algo em torno de 1,9%.

Segundo a economista Daniela Cunha de Lima, responsável pelo relatório, um dos pontos que ajudou os demais países que passaram por períodos de redução do endividamento foi o corte nos juros. “Nos locais onde houve a flexibilização da política monetária, o crescimento do PIB não foi tão afetado”.