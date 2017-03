Na crise, mercado de imóveis no AM movimenta R$ 1 bilhão

Levantamento da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas mostra que 2.851 imóveis foram comercializados, em 2016, resultado comemorado no cenário de recessão

A maioria dos empreendimentos comercializados foi no bairro na Ponta Negra, zona oeste de Manaus, que teve 382 imóveis vendidos. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O setor imobiliário do Amazonas comercializou R$ 1,013 bilhão, com a venda de 2.851 unidades, de janeiro a dezembro do ano passado. O balanço do setor consta no 1º Anuário do Mercado Imobiliário, divulgado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM).

O levantamento mostra que a maioria dos empreendimentos comercializados foi no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus, que teve 382 imóveis vendidos, totalizando R$ 202,7 milhões.

A pesquisa apontou, ainda, a venda de 82 imóveis comerciais no ano passado, sendo 78 salas comerciais e quatro lojas. O levantamento mostra que 29,8% dos compradores, o que equivale a 855 imóveis, adquiriram bens no valor de R$ 250 mil a R$ 400 mil. Já entre os valores de R$ 400 mil a R$ 600, foram realizadas 719 vendas, o que equivale a 25,2% do total.

Em meio à crise que atingiu o mercado imobiliário, a entidade comemorou o resultado do ano passado, embora bem abaixo do obtido em período de crescimento econômico. Como exemplo, somente um empreendimento da Direcional Engenharia, o Eliza Miranda, no Distrito Industrial, registrou Valor Geral de Vendas (VGV), que é a soma da venda de todas as unidades, ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão, no final de 2008.

“Durante todo o ano (passado), a Ademi-AM realizou ações de incentivo à compra. Foram negociações diretas com as construtoras, feirões e promoções. Ao longo de 2017, continuaremos fazendo ações para que o consumidor seja ainda mais estimulado a adquirir seu imóvel. O mercado continuará aquecido e os compradores podem se preparar para um ano de muitas ofertas”, disse o presidente da entidade, Romero Reis.

O estudo da Ademi foi apresentado no 1º Encontro do Mercado Imobiliário de Manaus, na noite de quinta-feira, e mostra que Manaus é a cidade da Região Norte com o menor valor do metro quadrado, de acordo com o ranking apresentado pela pesquisa. Segundo os dados, a capital está na 17ª colocação do ranking nacional, com a média do metro quadrado em R$ 4.816. As três cidades com o metro quadrado de valor mais alto são Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

O evento promovido pela Ademi-AM também apresentou as expectativas de expansão para todo o ano de 2017. O balanço geral do setor foi apresentado pelo coordenador da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Fipe), Eduardo Zylberstajn, responsável pelo índice FipeZap do mercado imobiliário do País.