‘Cultura náutica’ avança e mostra potencial do setor no País

De 2015 a 2016, houve um aumento de quase 10% no número de embarcações de lazer no Brasil. Foto: Divulgação

São Paulo - A cultura náutica brasileira ganha a cada ano mais adeptos e demonstra o grande potencial do setor. Segundo levantamento do Grupo Náutica, guia especializado em barcos, entre os anos de 2015 e 2016 houve um aumento de quase 10% no número de embarcações de lazer no Brasil. Para os estaleiros, a procura por barcos de médio a grande porte, acima de 40 pés, tem crescido, levando grupos como o Triton Group a apostar nesta fatia de mercado.

“Cada vez mais os brasileiros estão se integrando ao universo náutico em função do País oferecer uma belíssima costa e vias interiores navegáveis, além de clima apropriado para a náutica o ano todo. Depois de entrarem no mundo da navegação, é comum fazerem upgrade por embarcações maiores, com mais tecnologias e itens de conforto, assim como acontece na área automotiva”, avalia o diretor do Triton Group Allan Cecheleiro.

“Para atender esse público o TritonGroup conta com opções de lanchas de alta qualidade até 50 pés. No mês de abril, durante o evento Rio Boat Show, no Rio de Janeiro, lançaremos dois novos modelos que devem fazer grande sucesso nos mares brasileiros. Trata-se da Triton 440 Fly e da Armatti 480 Fly, ambas com mais de 14 metros de comprimento, duas confortáveis cabines para pernoite, salão principal com cozinha e área de estar, ótima navegabilidade e área de lazer privilegiada tanto no deck principal quanto no flybridge (pavimento superior)”, afirma.

A Triton Yachts é uma embarcação mais robusta e tem design exterior mais. Já a Armatti Yachts é uma evolução dos modelos de maior sucesso do antigo estaleiro Armada, para quem gosta de lanchas modernas e que lembram os carros superesportivos.