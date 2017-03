No AM, custo do metro quadrado para construir sobe 0,08%

A alta no mês foi de 0,08%, menos da metade da média de 0,19% registrada no País

No País, o custo fechou em R$ 1.031,21. Foto: Raimundo Valentim/Acervo-DA

Manaus - O custo do metro quadrado para construir no Amazonas atingiu R$ 1.021,41, em fevereiro, segundo os dados divulgados, nessa sexta-feira (10), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A alta no mês foi de 0,08%, menos da metade da média de 0,19% registrada no País.

Já a variação acumulada no primeiro bimestre do ano, atingiu 3,72%, bem acima da média do País, de 0,57%. No acumulado de 12 meses, a variação atingiu 2,33%, no Estado.

A região Sudeste, com 0,23%, ficou com a maior variação regional em fevereiro. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,13% (Norte), 0,19% (Nordeste), 0,22% (Sul) e 0,04% (Centro-Oeste).

No País, o custo fechou em R$ 1.031,21, em janeiro subiu para R$ 1.033,16 em fevereiro, sendo R$ 533,89 relativos aos materiais e R$ 499,27 à mão de obra.