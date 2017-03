Desempregados têm recorrido a trabalhos temporários, diz estudo

Entre os ‘bicos’ mais aceito estão os serviços gerais e de beleza. Foto: Agência Brasil

Manaus - Estudo aponta que desempregados têm recorrido a trabalhos temporários e freelancers, ajuda financeira de amigos ou familiares e ao seguro-desemprego para honrar seus compromissos. A pesquisa ‘Desempregados no Brasil: Padrão de Vida e Impactos no Consumo e Finanças’, foi conduzida pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e busca identificar o impacto do desemprego nos hábitos de consumo dos brasileiros.

De acordo com o levantamento, 37% dos desempregados entrevistados têm recorrido a trabalhos temporários e freelancers para manter as contas no azul, principalmente, os homens, 47%. A ajuda financeira de amigos ou familiares responde por 37% da resposta dos entrevistas, com destaque para as mulheres (42%), e seguro-desemprego tem sido o recurso utilizado por 10% dos entrevistados.

Entre os ‘bicos’ feitos pelos entrevistados, os mais comuns são serviços gerais (18%), principalmente, homens (28%); revenda de produtos (15%), sobretudo mulheres (24%) e serviços de beleza (11%), também com destaque às mulheres, (21%). Os trabalhos temporários que têm frequência definida são realizados entre três e quatro vezes por semana, em média, mas 46% dos freelancers disseram não ter regularidade. Para 56% dos desempregados que estão realizando trabalhos informais, está difícil de conseguir até mesmo este tipo de serviço. Somente 6% dizem que está sendo fácil arrumar ‘bicos’.

Além disso, o estudo apurou que 73% dos entrevistados tiveram queda no padrão de vida devido ao desemprego e somente 8% mantiveram o mesmo padrão sem nenhum aperto financeiro, sobretudo entre as classes A e B (20%). Em média, 39% dos entrevistados disseram conseguir manter o mesmo padrão de vida de quando estavam empregados por até três meses, sendo que 15% deles não conseguem nem mesmo por um mês.