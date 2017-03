Desemprego no AM tem ‘melhor’ mês de janeiro desde 2013

Apesar de negativo, o fechamento de 1,4 mil vagas no primeiro mês de 2017 é o melhor resultado para janeiro desde 2013, puxado pelas contratações na indústria, com saldo positivo

Em janeiro de 2016, foram encerradas 4,6 mil vagas, mais que o triplo. Foto: Jair Araújo/Arquivo

Manaus - O saldo de empregos no Amazonas no primeiro mês de 2017 apontou o fechamento de 1,4 mil vagas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Apesar de negativo, esse é o melhor resultado para janeiro desde 2013, puxado pelas contratações na indústria, com saldo positivo. Em janeiro de 2016, foram encerradas 4,6 mil vagas, mais que o triplo.

A indústria de transformação foi a maior responsável por abertura de vagas no Amazonas no primeiro mês do ano. Puxada principalmente pelo segmento de material elétrico e de comunicações do Polo Industrial de Manaus (PIM), com 695 vagas, a indústria gerou 787 postos, em janeiro. A extrativa mineral também abriu 31 postos. Os dois setores foram os únicos que apresentaram saldos positivos.

Na outra ponta, o setores do comércio e serviços foram os que mais perderam postos de trabalho no Estado com o encerramento de 910 e 705 vagas, respectivamente. A construção civil, por sua vez, terminou janeiro com 491 vagas fechadas e a agropecuária 107. Serviços Indústriais de Utilidade Pública e administração pública encerraram 27 e quatro vagas, respectivamente.

Interior

Manaus foi responsável por 96% do saldo de empregos do Estado. Entre os municípios do Amazonas com mais de 30 mil habitantes, com exceção da capital, Humaitá (a 590 quilômetros a sudoeste de Manaus) foi o que mais gerou emprego com a abertura de 38 postos de trabalho, seguido de Coari (a 363 quilômetros a oeste da capital) com 21 vagas. Já Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus) e Tabatinga (a 1.108 quilômetros a oeste) encerraram 47 e 19 postos de trabalho, respectivamente, em janeiro.

Nacional

No País, a indústria de transformação também apresentou resultado positivo em janeiro com a geração de 17,5 mil vagas. Segundo o MTE, o desempenho reverteu a tendência de queda que ocorreu em janeiro do ano passado, quando foram fechados 16,5 mil postos.

Os subsetores que fizeram com que os números na indústria ficassem positivos foram, principalmente, o calçadista (8.075 postos); o têxtil (6.503); e o de mecânica (4.164). Também tiveram comportamento positivo, embora não tão intenso, a indústria da borracha, fumo, couros, peles e similares; a metalurgia; a de material elétrico; a de madeira e do mobiliário; a química; e a de material de transporte.

O balanço geral do Caged de janeiro de 2017 ainda está negativo, mas com queda no ritmo do fechamento de vagas. O mês encerrou com uma redução de 40,8 mil postos de trabalho formais, consequência de 1.225.262 admissões e 1.266.126 desligamentos. Em janeiro de 2016, no entanto, a diferença negativa era de 99,7 mil vagas, mais que o dobro.

Outros três setores tiveram performance positiva em janeiro deste ano, com destaque para a agropecuária. A diferença entre as admissões e demissões foi de 10,6 mil vagas, um resultado superior ao do mesmo mês do ano anterior, quando essa diferença foi de 8,7 mil vagas. As culturas que levaram a esse resultado foram principalmente as de frutas, com destaque para a produção do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em seguida, vem a soja, a maior parte cultivada no Mato Grosso.

A maior queda no número de vagas foi registrada no comércio, com 60 mil postos a menos em janeiro de 2017. Mesmo assim, foi uma diminuição menor do que em janeiro de 2016, quando tinham sido fechadas 69,7 mil vagas. O mesmo ocorreu com o setor de serviços, que teve saldo negativo de 9,5 mil postos em janeiro de 2017, mas, no mesmo período de 2016, havia fechado 17,1 mil postos.

Nove Estados fecharam janeiro com desempenho positivo no saldo de emprego. O destaque foi Santa Catarina, que teve um aumento de 11,2 mil vagas formais. A maioria dos postos abertos foi nos setores da indústria da transformação, serviços e construção civil. Em seguida, vem Mato Grosso, com um acréscimo de 10 mil vagas, principalmente na agropecuária e serviços. O Rio Grande do Sul, teve o terceiro melhor desempenho, com acréscimo de 8,1 mil vagas, puxadas pela agropecuária e indústria.

Os outros estados que fecharam com saldo positivo de emprego formal foram Paraná (4.973), Goiás (4.767), Mato Grosso do Sul (871), Espírito Santo (726), Roraima (258) e Acre (25).