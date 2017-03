Dívida do IPVA no Amazonas só será informada pela internet

Donos de veículos com tributo atrasado devem estar atentos para a nova medida. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - O governo do Estado alterou lei que obrigava a notificação pessoal dos motoristas para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) que agora passam a ser notificados apenas por meio de Diário Oficial Eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Ainda segundo a Lei Complementar 174, publicada na terça-feira, os proprietários que não fizerem o pagamento em até 90 dias terão os nomes inscritos na Dívida Ativa.

Na proposta encaminhada pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa do Estado (ALE), o governo justifica que a medida visa tornar mais rápida a cobrança do imposto. “A proposta prevê a alteração dos procedimentos de lançamento e notificação do IPVA, visando tornar menos burocrática e mais célere a cobrança deste imposto em caso de inadimplência, inclusive com inscrição do débito em Dívida Ativa em até 90 dias, contados do vencimento, na hipótese de não pagamento ou não impugnação pelo contribuinte no prazo legal”, diz o texto da mensagem.

Antes da nova lei, o Estado tinha obrigação de notificar os proprietários de veículos a respeito da necessidade do pagamento. De acordo com o Artigo 152-C da Lei Complementar 19 de 29 de dezembro de 1997, agora modificada, o Estado tinha a obrigação de encaminhar uma notificação aos proprietários por meio de carta endereçada ao domicílio do contribuinte e contendo, obrigatoriamente, a identificação do dono e do veículo, valor da base de cálculo da alíquota e do imposto devido, data para recolhimento, intimação para pagamento ou impugnação no prazo legal, informação sobre as instituições financeiras autorizadas a receber o valor, além da identificação e assinatura do servidor efetivo da administração tributária responsável pelo ato.

Com a mudança, os proprietários terão que ler Diários Oficiais para obter informações a respeito do pagamento do IPVA.

Outro trecho da nova lei informa que “o IPVA lançado e não pago ou não impugnado no prazo legal, poderá ser inscrito em Dívida Ativa até 90 dias, contados do vencimento, devidamente acrescido de multa e juros previstos na legislação, na forma e condições previstas em regulamento”.

No Artigo 152-h na lei é citado que “em relação aos veículos novos, considera-se lançado o IPVA e notificado o sujeito passivo no dia em que se efetivar o registro no órgão público competente. A Secretaria de Estado da Fazenda disponibilizará, em seu sítio na internet, o acesso aos valores do imposto”.

Efeito

Para o deputado estadual José Ricardo (PT), a medida pode ter efeito contrário a esperada pelo governo, tornando o pagamento menos ágil. “Quem lê Diário Oficial? Poucas pessoas, realmente. Ler os diários oficiais não é uma prática rotineira da população, acompanhar, então, vai dificultar mais ainda. O governo está se distanciando da população, até porque se quer que a pessoa fique sabendo logo e pague em dia, o Diário Oficial não é o melhor caminho. Acho isto um retrocesso, em vez de facilitar e tornar uma coisa mais célere e mais simples”, disse.

Semelhante opinião tem a deputada estadual Alessandra Campêlo (PMDB). “Eu acho que, ao invés de ajudar aumentar a arrecadação, vai acabar atrapalhando. Acho que ninguém deixa de pagar o IPVA porque quer, sob risco de ficar preso na rua. Acho que isto atrapalha o próprio governo”, disse.

Contribuintes têm até 31 de maio para aderir a programa

Os contribuintes que possuem pendência no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) têm até o dia 31 de maio para aderir ao programa de anistia de juros e multas.

De acordo com o secretário da Fazenda, Jorge Jatahy, a anistia é uma oportunidade para o contribuinte regularizar seus débitos constituídos até dezembro de 2016. “Os contribuintes que possuem dívidas antigas, incluindo aqueles ajuizados em cobranças administrativas, judiciais e extrajudiciais podem quitá-los sem quaisquer ônus”, afirmou.

Para usufruir do programa, o contribuinte deve emitir a guia de pagamento à vista no site da Sefaz. Os débitos de ICMS inscritos em dívida ativa devem ser emitidos diretamente do DT-e, já IPVA e ITCMD somente na Procuradoria Geral do Estado (PGE), mediante entrega da documentação.

Em caso de débitos inscritos em dívida ativa, além do pagamento da guia, é condição para adesão à anistia a entrega da documentação na PGE. A estimativa da Secretaria de Estado da Fazenda é arrecadar, com o programa, cerca de R$ 80 milhões.