Estado tem alta de 70% em desemprego, aponta pesquisa do IBGE 

O desemprego se reflete no quantitativo de pessoas empregadas com carteira assinada, que caiu para 335 mil no quarto trimestre de 2016. Foto: Agência Brasil

Manaus - O Amazonas encerrou o ano de 2016 com 261 mil desempregados, alta de 70% em relação ao ano anterior. A taxa de desocupação de 14,8% foi a maior já registrada, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta quinta-feira.

No quarto trimestre de 2015, eram 153 mil desempregados no Amazonas, resultado que saltou para 261 mil pessoas sem emprego ao final de 2016, um crescimento de 70%. Em números reais, o Amazonas teve 108 mil novos trabalhadores desempregados entre 2015 e 2016.

Já a taxa de desocupação ou desemprego avançou cinco pontos percentuais no quarto trimestre de 2016, em relação ao mesmo período do ano anterior. A taxa de 14,8% foi a maior já registrada no Amazonas, pelo IBGE, que analisa os dados do mercado de trabalho desde 2012.

O desemprego se reflete no quantitativo de pessoas empregadas com carteira assinada, que caiu para 335 mil no quarto trimestre de 2016. No mesmo período do ano anterior, o Amazonas tinha 367 mil trabalhadores com emprego formal.

O rendimento do trabalhador do Amazonas também caiu R$ 185 em um ano. O rendimento era de R$ 1.755 ao final de 2015 e reduziu para R$ 1.570 no quarto trimestre do ano passado.