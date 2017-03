Estado tem que incluir entes públicos no Amazonprev para equilibrar contas

Lideranças sindicais de servidores públicos afirmam que para equilibrar as dívidas o governo do Estado tem que incluir o TCE, TJAM e MPE na estrutura do Amazonprev

Entre 2009 e 2015, o déficit do Fundo Previdenciário do Amazonas passou de R$ 240 milhões para R$ 550 milhões. Foto: Divulgação

Manaus - Para conseguir equilibrar as contas previdenciárias, o governo do Estado precisa incluir três entes públicos na estrutura do Fundo Previdenciário do Amazonas (Amazonprev) que não contribuem há 14 anos: o Tribunal de Contas do Estado (TCE), Tribunal de Justiça do Estado (TJAM) e o Ministério Público do Estado (MPE). A afirmação é das lideranças sindicais de servidores públicos estaduais sobre a matéria da REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (RDC) intitulada ‘Rombo na Previdência do Amazonas atinge R$ 550 milhões’, publicada nessa terça-feira (28).

No começo de março, o Poder Executivo enviou para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) um projeto para aumentar o valor da contribuição previdenciária dos servidores públicos. Hoje, o servidor estadual paga ao Amazonprev 11% da remuneração, e caso seja aprovado, o reajuste será gradual, 12% no ano que vem e 14% a partir de 2019.

Dia 14 de março, em audiência pública na Casa Legislativa, os servidores afirmaram que o aumento não deve ser aprovado enquanto o TCE, TJAM e MPE não contribuam com o Amazonprev e paguem, retroativamente, o que devem ao fundo.

“A matéria não deve ser votada antes que seja feito um novo cálculo atuarial após a inclusão desses três órgãos”, disse o presidente do Sindicato dos Fazendários do Amazonas (Sifam), Emerson Queirós. Na ocasião, o presidente da ALE, deputado David Almeida (PSD), disse que o projeto não será votado enquanto a reforma da Previdência não fosse definida nacionalmente. Na semana passada, o presidente Michel Temer anunciou a retirada dos Estados e municípios do projeto da reforma que tramita na Congresso Nacional.

O Sindicato dos Servidores Públicos do Amazonas (Sindsep/AM) disse que desde 2008 luta pela essa inclusão dos entes no fundo previdenciário do Estado. “Há rejeição por parte do TJAM, acompanhado pelos outros órgãos, quanto a essa inclusão”, disse o presidente do Sindsep, Riad Abrahim Balutt.

“O nosso sindicato quer uma cadeira no conselho do Amazonprev e que o governo preste contas do ativo e passivo do fundo. Porque eles dizem que são superavitários, mas querem empurrar goela adentro o aumento percentual para os servidores” , destaca.

Matéria

A queda na quantidade de servidores estatutários na ativa e o crescimento de inativos são os principais fatores que elevaram o déficit da previdência do Amazonas em mais que o dobro em seis anos. Entre 2009 e 2015, o déficit do Fundo Previdenciário do Amazonas (Amazonprev) passou de R$ 240 milhões para R$ 550 milhões, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado nesta segunda-feira.