Governo cria grupo para avaliar aposentadoria de militares das Forças Armadas

Os militares pressionam para ficar de fora da reforma da Previdência, mas o governo prometeu isonomia nas regras. Foto: Guga Matos/AE

Brasília - Após anos de resistência das Forças Armadas, o governo federal vai ser obrigado a colocar na ponta do lápis os compromissos presentes e futuros das aposentadorias e pensões dos militares da Aeronáutica, Marinha e do Exército. O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, em 2015, que a contabilidade do passivo atuarial fosse feita, mas só agora, em meio à pressão por conta da reforma da Previdência, a Casa Civil vai criar oficialmente um grupo de trabalho interministerial para abrir a ‘caixa-preta’ dos benefícios dos militares.

Hoje, o Tesouro Nacional divulga quanto foi gasto no ano com esses benefícios, mas o passivo futuro não é devidamente dimensionado, o que é um problema para o cálculo do déficit da Previdência do setor público para as próximas décadas.

A Previdência das Forças Armadas é uma das principais polêmicas no debate sobre mudanças nas regras. Os militares pressionam para ficar de fora da reforma, mas o governo prometeu isonomia.

As Forças Armadas fazem uma contabilidade paralela, e desconsideram o valor das reservas remuneradas como despesa previdenciária. O impasse ficou claro na divulgação da proposta de reforma da Previdência, em dezembro, quando o Ministério da Fazenda informou que o rombo da categoria era de R$ 34 bilhões e, no mesmo dia, foi rebatido pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, que calculou o déficit em R$ 13 bilhões.