Grupo TV Lar vai inaugurar a 29ª loja, neste sábado, na Avenida Grande Circular

Para o fundador e presidente do grupo, José Azevedo, o investimento em nova loja demonstra, na prática, a possibilidade de superar a atual situação econômica. Foto: Nathalie Brasil/Acervo-DA

Manaus - O Grupo TV Lar vai abrir mais uma loja, neste sábado (4), a 29º unidade, localizada na Avenida Grande Circular, zona leste, com a geração de 18 novos postos de trabalho, sendo 13 diretos e cinco indiretos na filial. Para o fundador e presidente do grupo, José Azevedo, o investimento em nova loja demonstra, na prática, a possibilidade de superar a atual situação econômica.

“É importante nos mantermos no mercado de portas abertas, mas é necessário oxigenar esse mercado, oferecendo qualidade não só nos produtos e serviços, mas com preços competitivos e condições de pagamento acessíveis aos clientes”, disse o empresário, ao ressaltar a gestão que conta com seu quadro funcional e parceiros a fim de superar-se diante da crise no País.

A inauguração está prevista para as 9h, com ofertas promocionais aos clientes que exigem qualidade no mix dos produtos e nos preços, informou o Grupo TV Lar.

A Importadora TV Lar é tradicional empresa varejista há 53 anos no Amazonas, fundada em 6 de fevereiro de 1964. Atualmente, possui 28 lojas, sendo 23 na capital e cinco nas sedes dos municípios de Manacapuru, Presidente Figueiredo, Coari, Parintins e Iranduba.

A empresa atua nos ramos de eletrodomésticos, móveis, telefonia, imagem, som, informática, motocicletas, motores náuticos e materiais de construção.