IBGE vai lançar seleção com mais de 26 mil vagas para Censo Agropecuário 2017

Manaus - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai lançar a maior seleção do País, com 26.440 vagas para a realização do Censo Agropecuário 2017, com vagas para todos os Estados. De acordo com o disseminador de informações do IBGE do Amazonas, Adjalma Jacques, o órgão ainda não definiu o total para o Estado. Em 2016, por falta de verba, o órgão cancelou a seleção que oferecia vagas para os níveis Médio e Superior, com salários entre R$ 1,5 mil e R$ 7,1 mil.

As contratações para o novo censo serão feitas por meio de processo seletivo simplificado, e a duração dos contratos será de até um ano, com possibilidade de prorrogação limitada a três anos.

A autorização para a seleção foi dada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira.

Serão 19.013 vagas para o posto de recenseador, 4.946 para agente censitário supervisor, 1.285 para agente censitário municipal, 381 para agente censitário administrativo, 375 para agente censitário regional, 266 para analista censitário e 174 para agente censitário de informática. O valor das remunerações ainda não foi definido.

As despesas com as contratações serão pagas pelo IBGE. A autorização, no entanto, está "condicionada à declaração do ordenador de despesa responsável quanto à adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias".

O levantamento estava cancelado devido ao corte orçamentário. Segundo o presidente do IBGE, Paulo Rabello de Castro, apenas para a primeira fase de preparativos do Censo, são necessários R$ 266 milhões. No total, o levantamento consome mais de R$ 1 bilhão.

Segundo Castro, o adiamento do Censo Agropecuário - que originalmente deveria ter começado em 2015 para ser divulgado em 2017 - pode ter como aspecto positivo uma modernização da metodologia, que passaria a incluir informações também sobre meio ambiente e sustentabilidade.

Em abril do ano passado, o IBGE recebeu autorização do ministério para realizar o Censo Agropecuário, mas devido ao corte de 20% do orçamento do órgão, a pesquisa foi cancelada. O orçamento para dar a largada no Censo Agropecuário do ano passado, previsto no Projeto de Lei Orçamentária, era de R$ 330,8 milhões, mas foi reduzido a R$ 266,8 milhões na Lei Orçamentária (LOA).

O IBGE chegou a lançar a primeira seleção com 1,4 mil vagas e abriu as inscrições. Em dezembro, devolveu o valor pago aos candidatos.