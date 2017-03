Inadimplência do consumidor cai 8%, revela pesquisa

Nos últimos 12 meses, a única região do País que teve aumento da inadimplência foi a Norte, com 1,4%

No acumulado dos últimos 12 meses, houve retração de 3,5% na comparação em um ano. Foto: Sandro Pereira

São Paulo - Em todo o país, a inadimplência do consumidor caiu 8% em fevereiro, já excluídas as sazonalidades, de acordo com dados divulgados hoje, em São Paulo, pela empresa Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito. No acumulado dos últimos 12 meses, houve retração de 3,5% na comparação em um ano. Na comparação com fevereiro de 2016, a queda foi de 8,3%.

Quando avaliadas as regiões do país, nos últimos 12 meses, a única que teve aumento da inadimplência foi a Norte (1,4%). No Centro Oeste, a queda foi de -0,3%, no Nordeste, de -0,1%, no Sul, de -5,3% e no Sudeste, de -5,1%.

Segundo economistas da empresa, as adversidades ocorridas na economia ao longo dos últimos dois anos geraram grande cautela nas famílias, inibindo o consumo e contribuindo para a diminuição do fluxo de inadimplência.

“Mantendo a perspectiva de pequeno crescimento da economia e renda, juros menores e inflação controlada, espera-se uma retomada sustentável da demanda de crédito, expandindo a renda disponível das famílias, fatores que colaboram para manter o atual ritmo de queda da inadimplência”, finaliza a empresa.