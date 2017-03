Indústria estima reajuste de até 4,76% em medicamentos 

Ao todo, 19 mil medicamentos estão sujeitos ao novo reajuste. Foto: Agência Brasil

Brasília - Neste ano, os medicamentos devem ter reajuste entre 1,36% e 4,76%, segundo a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), que representa a indústria farmacêutica.

O cálculo, divulgado, na última sexta­feira (10), foi feito com base nos critérios que compõem a fórmula adotada pelo governo para fixar os índices de reajuste máximo do preço dos remédios, distribuídos conforme a categoria de medicamentos.

Os índices oficiais, porém, só devem ser divulgados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed), em 31 de março.

Fazem parte dos critérios para o cálculo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), também divulgado, na sexta, além de fatores como produtividade, custos dos insumos e concorrência do setor, todos já anunciados pelo governo.

Ao todo, 19 mil produtos estão sujeitos ao novo reajuste. O aumento, no entanto, não deve chegar imediatamente às farmácias. Segundo a indústria, a previsão é que as primeiras variações de preço ocorram daqui a alguns meses, com a reposição dos estoques.

Segundo especialistas, a indústria e varejo podem optar por praticar um reajuste menor do que o permitido.