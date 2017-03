Inscrições para a Jornada Empreendedora começam nesta quinta-feira

O projeto é voltado para jovens com idade entre 18 e 23 anos, cadastrados no Sine Manaus e renda máxima de até três salários mínimos

O objetivo da Jornada Empreendedora é que os participantes consigam criar uma microempresa. Foto: Divulgação

Manaus – As inscrições para a ‘Jornada Empreendedora – Vai Que Dá’ podem ser feitas a partir desta quinta-feira (30), por jovens com idade entre 18 e 23 anos, cadastrados no Sine Manaus e renda máxima de até três salários mínimos. A capacitação compreende sete encontros semanais, de três horas, cada, durante 40 dias e acontecerá a partir da segunda quinzena de abril.

Os interessados devem se inscrever na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Semtrad – Avenida Barcelos, 625, Praça 14), no horário de 8h às 12h.

Inspirar e preparar jovens, despertando o espírito empreendedor para serem bem-sucedidos em uma economia globalizada estão entre os principais objetivos da ‘Jornada Empreendedora – Vai Que Dá’, segundo a gerente executiva da Associação Junior Achievement, Nayara Cruz.

“A jornada é uma espécie de curso, onde os jovens vão se conhecer enquanto empreendedores e, como consequência, identificar o que de melhor eles fazem para transformar isso em um negócio. A ideia é que, ao final do processo, eles consigam criar uma microempresa”, disse Nayara.