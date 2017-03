Juiz veta desconto de consignado de banco se Estado retiver valor

Descontos na conta-corrente e no contracheque, no Rio, levaram órgãos a apurar que contatos de bancos autorizam o desconto mesmo sem o repasse repasse

Sentença evita prejuízo para servidor por conta de calote dado pelos Estados junto aos bancos. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - A Justiça do Rio de Janeiro concedeu, nessa quarta-feira (8), liminar que impede que 26 bancos descontem na conta-corrente dos servidores os valores dos consignados que não foram repassados pelo governo estadual, segundo informações do jornal O Globo. A liminar, que vale para todo o Brasil, também determina que se exclua os nomes dos servidores incluídos, por estar inadimplente com o consignado no cadastro de devedores, assim como proíbe novas negativações por esse motivo.

“A liminar tem enorme impacto na vida do servidor público de todo o Brasil que vêm sofrendo com atrasos de salários em razão da notória crise que enfrentam vários Estados da Federação. Proteger o consumidor que já vem sofrendo por não poder contar o salário em dia é uma grande vitória”, ressalta a defensora Patrícia Cardoso, coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio.

Denúncias de descontos duplos, na conta-corrente e no contracheque pelo Estado do Rio, levaram os órgão a investigar e identificar que os contratos dos 26 bancos contêm cláusulas que autorizam o desconto caso não seja feito o repasse.

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) entraram com uma ação coletiva na 2ª Vara Empresarial, no dia 20 de fevereiro, pedindo a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e o cancelamento da negativação dos servidores nos órgãos restritivos de crédito. E ainda que os efeitos sejam estendidos aos servidores de todo o País, diante da sabida crise que afeta diversos Estados e se refletem em atraso no pagamento dos trabalhadores.

Em setembro do ano passado, já havia sido celebrado um acordo com o banco Itaú, a partir dos dados levantados pela investigação conjunta de Defensoria e MP-RJ, em que a instituição se comprometeu com a Defensoria e o MP-RJ a não incluir no cadastro de devedores os servidores que tivessem com parcelas atrasadas do empréstimo consignado por falta de repasse do Estado.

No compromisso, o banco também acertou de não fazer descontos na conta corrente do trabalhador. O Ministério Público firmou um acordo nos mesmos termos com a Caixa Econômica Federal.

A ação, além de liminar com efeitos imediatos, pede que os servidores sejam indenizados e os bancos condenados ao pagamento de R$ 1 milhão de indenização por danos morais coletivos, que ainda dependem da sentença final.